Эксперт рассказал, как выбрать Suzuki Jimny с пробегом

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассматривает Suzuki Jimny с пробегом в качестве альтернативы новой Lada Niva Travel. Он рассказал о преимуществах и слабых местах японского внедорожника.

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Suzuki Jimny против Niva Travel явно проигрывает по количеству свободного места и в салоне, и в багажном отделении. Клиренс тоже меньше: 190 против 220 мм. Однако всё это должно способствовать лучшей проходимости на бездорожье.

Крутые подъёмы "Джимни" из-за 85-сильного мотора объёмом 1.3 литра даются нелегко, говорит эксперт. Но и у более тяжёлой "Нивы" лошадок под капотом не больше. Ресурс двигателя огромный - от 300 тысяч км. Все коробки передач, включая 4-диапазонный "автомат" Aisin, надёжны и просты в ремонте. Однако запчасти на "Джимни" стоят теперь дорого и, возможно, не всегда есть в наличии.

Зиновьев отмечает, что Suzuki Jimny покупали для бездорожья, поэтому узлы полноприводной трансмиссии могут быть "ушатаны". Ещё один минус - слабо защищённые от коррозии элементы, но какие, не уточняется.

Ранее "РГ" рассказывала, как выбрать Suzuki Grand Vitara с пробегом - ещё один автомобиль-альтернатива новой Niva Travel.