Обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max: чем он лучше Xcite X-Cross 7

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max, который оказался дороже Xcite X-Cross 7. Впрочем, разница в стоимости вполне оправдана, и вот почему.

На любой вкус и кошелек

Компания Chery обновила свой бестселлер в России - среднеразмерный кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Новинка уже доступна у дилеров в шести комплектациях по цене от 2 млн 770 тыс. рублей до 3 млн 320 тыс. рублей.

Внешний вид обновленного Chery Tiggo 7 Pro Max отличают измененная решетка радиатора и передний бампер. Написание марки на заднем бампере дизайнеры интегрировали в сдвоенную линию задних фонарей. Стоит также отметить новое оформление дисков и декор заднего бокового стекла. За дополнительную плату автомобиль доступен в двухцветном окрасе, в частности с черной крышей и зеркалами.

Что касается изменений в интерьере, то темно-коричневый салон, выполненный из эко-кожи, дополнен серыми матовыми вставками в передней панели и дверных картах. Комплекс системы мультимедиа и панели приборов представлен единым изогнутым сдвоенным экраном 2x12,3 дюйма. Более эргономичным стал рычаг коробки передач, который позволяет менять направление движения автомобиля усилием двух пальцев вместо ладони.

Как отмечает руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, новый дизайн обновленной версии Chery Tiggo 7 Pro Max, напоминающий гибридный вариант кроссовера, будет выделяться на фоне конкурентов. А наличие сразу шести конфигураций привлечет внимание широкого пула покупателей. На сегодняшний день такое количество версий одной модели представляет мало автоконцернов. У наиболее востребованных китайских моделей - Exeed VX, Kaiyi X7 Kunlun, Changan CS95, Jaecoo J8, Geely Monjaro - по 2-3 версии, у Haval Dargo - четыре.

"Большинство автомобилистов в России были бы рады выбрать полноприводный автомобиль. Но когда дело доходит до покупки, приходится учитывать не только желание, но и фактор цены и наличия автомобиля. В случае с Tiggo 7 Pro Max первая комплектация с полным приводом - Active AWD, которая стоит на 120 тыс. рублей дороже аналогичной переднеприводной версии. Разница в цене более чем оправдана, и при отсутствии проблем с доступностью автомобилей Active AWD может стать наиболее востребованной версией Tiggo 7 Pro Max", - комментирует руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.



В то же время, по его мнению, комплектация Prime имеет значительно более интересное оснащение, при разнице в цене всего 180 тыс. рублей. Эта комплектация выглядит оптимальной с точки зрения переплаты за повышение уровня комфорта и безопасности по сравнению с начальной версией. Опять же - многое будет зависеть от автомобилей в наличии.

Мощнее и дороже

Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max оснащается 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Таким образом, модель лишилась базового турбомотора 1.5 (147 л.с.), который был доступен в паре с вариатором.

Как считает Александр Ковалев, отказ от базового двигателя и вариатора кажется логичным - автомобиль стал динамичнее и экономичнее. С другой стороны, теперь начальная стоимость "семерки" немного выросла, и это может отпугнуть некоторых покупателей, которые с легким сердцем отправятся смотреть Xcite X-Cross 7 как прямую альтернативу. А вот сможет ли X-Cross 7 реализовать свой потенциал, во многом зависит от успехов в построении бренда, развития дилерской и сервисной сети, а также от качества обслуживания.

Напомним, продажи кроссоверов Chery Tiggo 7 стартовали на российском рынке в 2020 году, и с тех пор выбор в его пользу сделали более 112 тыс. покупателей (с учетом 7 Pro и 7 Pro Max). Стоит отметить, что с 2021 года "семерка" является безусловным лидером продаж в модельном ряду Chery в нашей стране. При этом реализация семейства Tiggo 7 с каждым годом неуклонно росла, достигнув максимума в 2023 году, когда было продано 53,9 тыс. автомобилей. Появление обновленной версии Tiggo 7 Pro Max призвано подстегнуть еще больше спрос на бестселлер Chery. Учитывая высокую динамику продаж модели в текущем году, 2024-й должен ознаменоваться очередным рекордом для семейства Chery Tiggo 7 на российском рынке.

По словам Александра Ковалева, Tiggo 7 Pro Max - любимец публики, и основная задача для Chery - сохранить достигнутое лидерство. Однако сделать это будет непросто, поскольку сегмент среднеразмерных кроссоверов один из самых конкурентных.