В России продают очень редкий Mercedes-Benz. Таких выпустили всего 45

В России за 24 миллиона рублей продают редкий Mercedes-Benz E 60 AMG. По некоторым данным, немецкие инженеры собрали всего 45 «заряженных» седанов в кузове W124, которые оснастили шестилитровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 381 лошадиная сила. Дилерский центр готов привезти уникальную «ешку» с пробегом 64 тысячи километров под заказ с японского аукциона.

Mercedes-Benz E 60 AMG считает самым мощным серийным Е-классом поколения W124. Под капот седана устанавливали шестилитровый атмосферный V8, отдача которого составляет 381 лошадиную силу. Агрегат комплектовали четырехступенчатым «автоматом». До «сотни» заднеприводный автомобиль разгоняется за 5,3 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

По одной из версий, немецкие инженеры построили всего 45 подобных седанов, которые внешне практически не отличались от обычного E 500. Привезти модель черного цвета c темным салоном из кожи, дополненным натуральным деревом, продавец готов под заказ из Японии. Редчайший Mercedes-Benz с пробегом 64 тысячи километров оценили в 24 миллиона рублей.