Автоэксперт назвал плюсы и минусы кроссовера Geely Atlas с пробегом

Первое поколение кроссовера Geely Atlas на российском рынке представили в 2018 году. Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг "ГК Альфа-Лизинг" Максим Давиденко рассказал порталу "Автовзгляд", на что стоит обратить внимание при покупке подержанного Geely Atlas.

Кроссовер, в зависимости от комплектации, оснащается атмосферными двигателями 2.0 MPI (139 л.с.) или 2.4 MPI (149 л.с.), либо турбированным 1.8 TGDi (184 л.с.). Все три хорошо выдерживают пробег до 250 тысяч километров, если их вовремя обслуживать. Эксперт отмечает, что самый надежный из них - 2,4-литровый (аналог мотора Toyota 2AZ-FE). Версии с турбированным двигателем 1.8 TGDi более динамичны, но требовательны к качеству топлива и обслуживанию.

Кузов Geely Atlas хорошо защищен от ржавчины, но лучше выбирать варианты белорусской сборки. Они имеют слой лакокрасочного покрытия, который на четверть толще. Также вполне надежна подвеска кроссовера - при пробеге до 100 тысяч километров, как правило, приходится менять только стойки стабилизатора и рулевые наконечники.

Электрооборудование в Geely Atlas нормальное, но бывают сбои в работе датчиков, некорректная работа мультимедийной системы и электроприводов зеркал. Это, в частности, касается кроссоверов, выпущенных в конце 2020 и начале 2021 года. У них были отмечены случаи некорректной работы датчика включенного режима АКП, из-за чего коробка могла сама переходить на нейтраль.

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АКП в автомобиле имеет невысокую надежность. Владельцам даже приходилось менять коробку по гарантии из-за рывков, гудения, некорректного переключения передач. Агрегат чувствителен к качеству рабочей жидкости и требует ее замены каждые 40 - 60 тысяч километров пробега.