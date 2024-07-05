В России продолжает снижаться стоимость новых автомобилей

Средняя стоимость нового автомобиля в России снизилась до 3,6 миллиона рублей. По сравнению с августом прошлого года цены упали на 300 тысяч. Больше всего транспортные средства подешевели в Новосибирской и Омской областях, где цены упали фактически на треть. Всего же снижение стоимости зафиксировали в 18 регионах. Кроме того, в стране подешевели и подержанные машины, за которые в конце июня нынешнего года в среднем просили два миллиона рублей, что на восемь процентов ниже январских показателей.

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Помимо Новосибирской и Омской областей, в лидерах по снижению стоимости новых автомобилей оказались Ставропольский край, Мурманская область и Республика Башкортостан. При этом в некоторых регионах машины, напротив, подорожали. К таким субъектам относятся Саратовская и Тюменская области, а также Москва и Пермский край.

Больше других к июню нынешнего года подорожали Lada Vesta, Voyah Free и Mercedes-Benz V-Class. А ощутимее всего снизилась стоимость у Hongqi HS5, BMW X7, Hyundai Santa Fe и Toyota Rav 4.

Что касается подержанных машин, то их стоимость снизилась сразу на 20 процентов в пяти регионах. Больше всего автомобили с пробегом подешевели в Рязанской, Ивановской и Смоленской областях, в также в Пензенском регионе и в Республика Мордовия. При этом подержанные модели подорожали в Курганской, Томской и Кемеровской областях, а также в Республике Коми. В этих регионах цены выросли не более чем на пять процентов. Лидерами по росту средней стоимости в сегменте машин с пробегом стали Mercedes-Benz V-Class, Range Rover и Audi A3.

В середине июня в России снизилась стоимость китайских машин. Несколько марок из Поднебесной устроили летнюю распродажу.