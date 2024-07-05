Лучшие семейные кроссоверы в 2024 году

Autocar составил список самых лучших семейных кроссоверов в 2024 году
Журнал Autocar представил свой рейтинг самых лучших семейных кроссоверов нынешнего года. Среди преимуществ таких SUV выделяют просторный салон, практичность универсала, как правило, наличие системы полного привода, а вот один из минусов таких машин, пишут эксперты издания, является плохая управляемость.
Первое место Autocar присудил электрическому (и очень дорогому) электрическому кроссоверу Kia EV9, который при всех плюсах имеет ряд недостатков, в числе которых манёвренность, большой вес и качество материалов, не соответствующее ценнику автомобиля.
Второе место отдали Nissan X-Trail с гибридной трансмиссией, которая названа одним из плюсов модели, но в то же время убавила количество баллов, так как "съедает" свободное пространство багажника.
Третьим стал Land Rover Discovery Sport. Плюсы - премиум, хорош как на асфальте, так и вне его, много места. Из недостатков эксперты указали на отсутствие 7-местной версии у гибрида, мнее мощные, чем у конкурентов, силовые агрегаты.
Четвёртое место - Hyundai Santa Fe, который в силу размеров очень просторный, но неуклюжий и прожорливый, если не оснащён гибридом.
Volvo XC60 красив, с впечатляющим набором опций безопасности, но при этом имеет задумчивый "автомат" и не очень производителен.
От четырёх звёзд и меньше из максимальных пяти получили: BMW X3, Skoda Kodiaq, Jaguar F-Pace, Audi Q5 и Seat Tarraco.
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