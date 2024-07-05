Лучшие семейные кроссоверы в 2024 году

Журнал Autocar представил свой рейтинг самых лучших семейных кроссоверов нынешнего года. Среди преимуществ таких SUV выделяют просторный салон, практичность универсала, как правило, наличие системы полного привода, а вот один из минусов таких машин, пишут эксперты издания, является плохая управляемость.

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Первое место Autocar присудил электрическому (и очень дорогому) электрическому кроссоверу Kia EV9, который при всех плюсах имеет ряд недостатков, в числе которых манёвренность, большой вес и качество материалов, не соответствующее ценнику автомобиля.

Второе место отдали Nissan X-Trail с гибридной трансмиссией, которая названа одним из плюсов модели, но в то же время убавила количество баллов, так как "съедает" свободное пространство багажника.

Третьим стал Land Rover Discovery Sport. Плюсы - премиум, хорош как на асфальте, так и вне его, много места. Из недостатков эксперты указали на отсутствие 7-местной версии у гибрида, мнее мощные, чем у конкурентов, силовые агрегаты.

Четвёртое место - Hyundai Santa Fe, который в силу размеров очень просторный, но неуклюжий и прожорливый, если не оснащён гибридом.

Volvo XC60 красив, с впечатляющим набором опций безопасности, но при этом имеет задумчивый "автомат" и не очень производителен.

От четырёх звёзд и меньше из максимальных пяти получили: BMW X3, Skoda Kodiaq, Jaguar F-Pace, Audi Q5 и Seat Tarraco.

Ранее "РГ" рассказывала о лучших семейных кроссоверах с пробегом на вторичном рынке за 2 млн рублей.