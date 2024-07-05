​«Эвакуатор забрал машину и повредил ее»: за чей счет будет ремонт и как получить компенсацию

Эвакуация транспортного средства — нередкое явление, особенно в крупных городах, где за соблюдением правил парковки следят очень пристально. Разобрались, что делать, если ваше авто не только эвакуировали на спецстоянку, но при этом еще и повредили.

Почему могут эвакуировать автомобиль

Автомобиль могут эвакуировать, если он припаркован:

в зоне действия запрещающих парковку знаков;на выезде из двора, что препятствует проезду других машин;менее чем в 5 метрах от мусорной площадки;на местах остановки спецтехники;на тротуаре или газоне;на месте для инвалидов, а у водителя нет для этого оснований;на пешеходном переходе или менее чем в 5 метрах от него;на остановке общественного транспорта, трамвайных путях или в тоннеле;во втором ряду.

Также машину эвакуируют, если:

водитель находится в состоянии алкогольного опьянения;у него нет прав или он лишен их;у него нет с собой прав и/или регистрационных документов на машину.

Иногда машину могут с помощью эвакуатора передвинуть коммунальные службы, которые занимаются уборкой дворовой территории. Но в этом случае правила не нарушаются, штраф не выписывается и машина на штрафстоянку не отправляется.

Можно ли покрыть ущерб по полисам ОСАГО или каско

Полисы ОСАГО и каско не покрывают ущерб, полученный при эвакуации вашего автомобиля. Это относится как к мелким дефектам — царапинам, вмятинам и сколам краски, так и к более крупным, вплоть до поломки некоторых частей авто. Дело в том, что по правилам страхования сама процедура транспортировки не относится к ДТП, к тому же она происходит из-за нарушений ПДД автовладельцем.

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«Повреждения автомобиля, полученные при его принудительной эвакуации и нахождении на штрафстоянке, не покрываются полисом ОСАГО. Также в абсолютном большинстве случаев такой ущерб указывается как нестраховой случай в договоре каско. Это связано с тем, что урон автомобилю нанесен, во-первых, не в результате ДТП, во-вторых, из-за нарушения водителем ПДД. В такой ситуации ущерб возмещает организация, проводившая эвакуацию и перевозку, и претензии нужно направлять в ее адрес», — объясняет эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Опрошенные страховые компании подтвердили, что повреждения при перемещении (транспортировке) авто любым видом транспорта методом частичной или полной погрузки являются исключением из страхового покрытия. Поэтому такой ущерб должен быть компенсирован за счет ответственности перевозчика.

«Ответственность за нахождение машины на штрафстоянке несет не страхователь, а АМПП (Администратор Московского парковочного пространства. — Прим. ред.). АМПП не страхователь, не он машину страховал, страховую премию не платил, следовательно, АМПП отвечает за сохранность автомобилей самостоятельно. Если собственник авто увидел повреждения при приемке машины после эвакуации, то нужно обращаться в АМПП с требованием о возмещении причиненного ущерба», — пояснили в «Ингосстрахе».

В некоторых страховых компаниях все же возможно получить компенсацию, если авто было повреждено непосредственно во время хранения на спецстоянке. По словам руководителя центра управления страховым портфелем по каско Страхового дома «ВСК» Дмитрия Вишнякова, повреждения во время хранения на спецстоянке покрываются, если будут соответствующие подтверждающие документы от компетентных органов. В данном случае это сотрудники МВД, которые должны приехать на место происшествия и установить причины повреждений.

Как получить компенсацию

Забрать машину со спецстоянки можно, только подписав соответствующий акт приема-сдачи. Без этого документа забрать авто не получится. Перед подписанием нужно тщательно осмотреть свой автомобиль на предмет повреждений. Обратите внимание на раздел «Особенности транспортного средства», в котором нужно описать все замеченные дефекты, причем не только снаружи, но и внутри. Зафиксируйте их на фото, чтобы иметь возможность провести дополнительную экспертизу.

Далее позвоните своей страховой компании, чтобы убедиться, возможно ли получение компенсации за ущерб, полученный во время хранения на спецстоянке. Для фиксации повреждений вас могут попросить вызвать сотрудника полиции. Если ни эвакуация, ни хранение на спецстоянке по вашему каско не покрывается, то ущерб можно будет взыскать только с организации, которая осуществляла транспортировку авто.

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Здесь возможны два развития событий: досудебное или судебное урегулирование. Для того чтобы передать дело в суд, потребуется написать претензию на эвакуаторщиков, вызвав полицию для фиксации повреждений. В претензии укажите дату и время эвакуации, свои личные данные, название фирмы, оказывающей услуги по транспортировке, описание повреждений, протокол задержания автомобиля, приложите квитанцию об оплате услуг по доставке и содержанию ТС (оригинал).

Если вы застали момент эвакуации вашего автомобиля лично, то фиксируйте процесс на камеру. Ответственность эвакуаторщиков должна быть застрахована, поэтому если нарушений со стороны водителя-погрузчика не было, компенсацию выплатит страховая компания организации. Если же они были, то придется взыскивать ущерб в судебном порядке с фирмы.

Если вы заметили пропажу вещей из машины после эвакуации, то вызывайте полицию. После осмотра места происшествия они будут обязаны возбудить уголовное дело и начать расследование.

ВАЖНО: выдать старые повреждения за новые, полученные во время эвакуации, не удастся, так как до начала процедуры представители организации фиксируют состояние автомобиля до помещения на эвакуатор на видео с присутствием понятых и сотрудника ГИБДД. Также они опечатывают все места в автомобиле, которые можно открыть.