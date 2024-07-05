Вспоминаем Lincoln Continental, который оснащали дизельным двигателем BMW

Вы знали, что автомобили Lincoln оснащались двигателями BMW? И это был дизель! Lincoln и дизель? Именно: в 1984-85 годах модели Continental и Mark VII можно было приобрести с 2,4-литровым шестицилиндровым дизелем немецкого производства.

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В то время как GM пытался разработать собственный дизель на основе small block, который впрочем не славился надёжностью и производительностью, Ford решил обратиться к европейским партнёрам, ведь именно в Европе тогда делали лучшие дизельные моторы.

Так под капотом Lincoln Continental Mark VII 1984 года появился «европейский» 115-сильный дизель BMW. В то время на стандартных моделях Lincoln устанавливали 5-литровый бензиновый V8 (150-180 л.с.). Нехватку мощности планировали компенсировать гораздо меньшим расходом топлива: 11,8 у дизеля против 17,6 л/100 км у бензинового V8.

Дизельный Continental с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF разгонялся до 60 миль в час (96 км/ч) за 13,9 секунды. Бензиновые модели с V8 легко укладывались в 10 секунд.

Реклама, продвигающая Mark VII, противопоставляла его моделям Mercedes-Benz, утверждая, что «теперь у Mercedes есть то, чего у него не было раньше. Конкуренция». Идея о том, что Mercedes ТОЛЬКО СЕЙЧАС получил конкурента в виде автомобиля с рядным шестицилиндровым двигателем BMW выглядела, конечно, очень глупо. Но если кто-то рассматривал бы Mark VII в качестве конкурента немецким автомобилям, то это были бы BMW 633CSi/635CSi и Mercedes 380SEC.

При этом за дизельный двигатель приходилось платить дополнительно около 1235 долларов США.

Lincoln отказался от установки дизеля BMW после 1985 модельного года. Считается, что было сделано всего от 500 до 1500 единиц. Несмотря на то, что они редкие, коллекционеры не спешат за ними гоняться, а цены сейчас варьируются от примерно 1500 до 10 000 долларов.