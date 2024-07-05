Ввоз китайских автомобилей через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское в ЕАО увеличился в 2,5 раза. За полгода таможенники оформили 3850 легковых автомобилей из КНР.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, ввоз транспортных средств из сопредельного города Тунцзян в Россию через Нижнеленинское начался с июля 2023 года. За полугодие было оформлено 1500 китайских авто. Лидером поставок стал китайский бренд «GEELY».

Ранее сообщалось, что за 2022 год в Россию было ввезено 117 тыс. легковых авто из Китая. Кроме того, импорт грузовиков из Китая по итогам 2022 года увеличился в четыре раза по сравнению с 2021 годом и превысил 30 тыс. единиц.