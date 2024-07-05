Половина водителей России страдали от вандализма

Половина автовладельцев в РФ сталкивались с вандализмом. Многие российские автомобилисты не безосновательно переживают за сохранность своих машин, оставленных на парковке. Согласно исследованию страховой компании «Росгосстрах», около половины владельцев становились жертвами вандалов. Чаще всего россияне сталкиваются с повреждениями своего транспорта на стоянке или кражами имущества из салона.

© РИА Новости

Так, чаще всего жертвами вандалов становятся оставленные вне зоны парковки автомобили (24%). Однако нередко хулиганы обращают внимание на машины, оставленные на уличных стоянках (16%), на парковке около дома или офиса (6%) и в гараже (3%).

Чаще всего с повреждениями сталкиваются жители Санкт-Петербурга — в северной столице с подобными повреждениями сталкивались 68% участников опроса. Кроме того, зачастую повреждения на своих припаркованных автомобилях жалуются в Красноярске (57%) и Москве (56%). Реже всего проблемы возникают у автомобилистов из Воронежа (28%) и Волгограда (26%).

«Количество угонов автомобилей в России постепенно сокращается, об этом говорит и наш опрос, ни один из участников которого не лишился своей машины из-за действий злоумышленников. Да и в целом мы в первом полугодии получили гораздо меньше заявлений от клиентов по каско о хищении застрахованных в «Росгосстрахе» автомобилей. К сожалению, о случаях вандализма такого сказать нельзя, за прошлый год у нас было почти 2,4 тысячи обращений от страхователей после подобных происшествий, в этом — уже более 1 тысячи», — отметила глава управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова.



Аналитики отмечают, что одним из наиболее надёжных способов обезопасить своё транспортное средства является парковка на охраняемой стоянке. Минимизировать же риски позволит оформление полиса каско. Так, 31% водителей купили страховку вместе с автомобилем, ещё 7,5% приобрели её позднее.