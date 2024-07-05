Россияне поделились ожиданиями от общественного транспорта будущего

Россияне верят, что в будущем городской транспорт будет перемещаться по воздуху. Почти половина (41%) россиян уверены, что общественный транспорт в ближайшее время переживёт технологические изменения. Это стало известно из результатов опроса кикшерингового сервиса МТС Юрент. Респонденты ждут, что в городском транспорте можно будет ездить отдельно от других пассажиров — этого хотели бы 38%. А для 15% опрошенных важно, чтобы транспорт соблюдал свой график движения и маршруты.

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Часть респондентов (11%) ждут новых технологий перевозки пассажиров, например, по воздуху, воде или под землёй. 17% готовы пересесть в беспилотный воздушный общественный транспорт. Столько же опрошенных хотели бы, чтобы самокаты стали общественным транспортом будущего. При этом, 27% уверены, что они тоже смогут перемещаться по воздуху.

Почти половина уверены, что главным средством передвижения и в будущем останутся автомобили. Однако четверть (25%) считают, что водителей заменит искусственный интеллект. Ещё 34% видят человека оператором, контролирующим беспилотный транспорт. Наиболее вероятным же типом транспорта, который первым перейдет в беспилотное управление, россияне считают автомобиль (29%), автобус (20%) и такси (17%).

Среди респондентов треть не причисляет себя к пользователям городского общественного транспорта. Среди основных причин отказа от поездок на автобусах, маршрутках или метро опрошенные называют: отсутствие необходимого маршрута (19%), массовые скопления людей (18%), большие временные затраты (15%). Большинство из тех, кто отказался от поездок на общественном транспорте, готовы воспользоваться им в крайнем случае, если не будет денег на такси, аренду автомобиля или самоката, а также если общественный транспорт будет более быстрой альтернативой (27%).

Треть опрошенных надеется на то, что общественный транспорт будущего будет бесплатным. Еще 17% голосуют за введение подписной модели, а 23% за фиксированную плату.