Вспоминаем Mercedes, который больше всего не похож на Mercedes

Автомобиль, на который вы смотрите прямо сейчас, можно принять за Alfa Romeo, Delahaye, Maserati, но уж точно не за Mercedes-Benz.

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Его история началась в 1940 году, когда из ворот завода вышел самый обычный Type 320 (W142) с шасси #440704. Автомобиль попал в руки к начальнику полиции Мюнхена, пережил войну и после ее окончания стал собственностью предпринимателя, мецената и директора театра Munch, Роберта Кёнига.

Новый владелец решил преобразить внешний вид автомобиля и обратился в кузовную мастерскую Wendler Reutlingen, специализирующуюся на создании эксклюзивных алюминиевых кузовов для автомобилей. Всего кузовной мастерской Wendler на базе кабриолета Type 320 (W142-IV) было построено два экземпляра — перламутрово-серебристый и бирюзовый.

Технические характеристики автомобиля остались прежними: он оснащен шестицилиндровым двигателем мощностью 78 л.с. и объемом 3,4 литра, что позволяет ему развивать максимальную скорость чуть более 120 км/ч. Уже в то время модель Mercedes-Benz Type 320 была разработана с учетом повышенного комфорта для пассажиров, а управляемость и простота в эксплуатации были признаны образцовыми в 1940 году.

В 1950 году Mercedes-Benz #440704 был вновь рожден в новом облике. На автомобиль был установлен современный аэродинамический кузов понтонного типа, дизайн которого был разработан итальянской кузовостроительной мастерской Carrozzeria Touring Superleggera. Сиденья и интерьер были выполнены из зеленой кожи, а пол был покрыт бежевыми коврами.

Обновленный автомобиль Роберт Кениг подарил главной балерине своего театра, Лили Цайснер. Специально для нее в автомобиле было установлено зеркало с указателями температуры и высоты над уровнем моря.

Уникальный кабриолет хранился в семье Цайснер до начала XXI века. Текущий владелец приобрел этот автомобиль в 2003 году у детей Лили, причем автомобиль был в очень плохом состоянии. Реставрация проходила частично в Литве, частично в Германии и Италии в ускоренном темпе. И уже в 2004 году отреставрированная машина впервые выехала на ралли ретро-автомобилей.

Ниже вы увидите второй кабриолет от мастерской Wendler, без дополнительных модификаций от итальянцев: