Автоюрист рассказал, кто может не платить транспортный налог

Юрист объяснил, как легально избавиться от уплаты транспортного налога. Российское законодательство позволяет некоторым категориям автомобилистов легально не платить транспортный налог. Так, от уплаты освобождены владельцы транспортных средств, которые не используется и ждут своей участи в гараже или на парковке. Но для этого придётся снять автомобиль с учёта. Об этом рассказал автоюрист порталу naavtotrasse.ru.

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Если машина годами стоит в гараже, то владельцу нужно снять транспорт с учёта. Сделать это можно при личном обращении в любое МРЭО или онлайн через портал Госуслуг.

Чтобы снять машину с учёта, понадобятся паспорт РФ для собственника автомобиля или доверенность на имя представителя собственника, ПТС, СТС и полис ОСАГО. Важно, чтобы на момент снятия с учёта все штрафы были оплачены.

Данные из ГАИ автоматически передаются в налоговые органы. Но если налог по-прежнему продолжает приходить, то необходимо предоставить в налоговую службу по месту регистрации документ из ГАИ, подтверждающие снятие машины с учёта.

Если же владелец раз в год использует свой автомобиль, то снимать с учёта машину нецелесообразно — без регистрации и номеров использовать машину запрещено.

Недавно ОСАГО был исключён из необходимого списка документов для регистрации машины. В Совете Федерации одобрили отмену страхового полиса для постановки машины на учёт. Закон исключает норму, согласно которой покупатели должны покупать страховку до регистрации техники.