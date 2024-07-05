Верховный суд начал штрафовать жадных страховщиков

ВС РФ начал штрафовать страховщиков за неполные выплаты по ОСАГО. Верховный суд России разрешил применять штрафные санкции к страховым компаниям за отказ выплачивать всю сумму, необходимую для проведения восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО. К такому выводу судья пришёл при рассмотрении дела автомобилиста, попавшего в ДТП.

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Водитель потребовал у страховщика отремонтировать пострадавшую машину по ОСАГО, однако в техцентре ему отказали в ремонте, а страховая компания без его согласия решила выплатить компенсацию деньгами.

Однако позднее оказалось, что реальные затраты на ремонт превысили размер выплат. Автомобилист обратился в страховую компанию за доплатой, которая возместила бы расходы на ремонт и прочие убытки. Например, работу независимого эксперта, который проводил оценку стоимости ремонта.

Страховщик россиянину отказал, тогда он подал в суд. Первая инстанция встала на сторону истца и назначила компании штраф, который отменил апелляционный суд, так как закон об ОСАГО не предусматривает штраф за причинение убытков. Решение подтвердила и кассация.

Однако Верховный суд пришёл к выводу, что в этом случае нужно применять нормы Гражданского кодекса об исполнении обязательств за счёт должника. Таким образом, помимо возмещения расходов страховщик должен заплатить штраф.