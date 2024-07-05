Россияне стали чаще покупать автомобили премиального класса из Китая

«Автостат»: доля новых премиальных машин из Китая на рынке России достигла 80%.

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Доля автомобилей китайского производства на рынке России по итогам июня текущего года достигла 61%, в мае этот показатель составлял 56,8%. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Доля автомобилей из КНР в массовом сегменте в июне 2024 года составила 59%, в мае этот показатель составлял 55%, а в 2023 году – 48%. В сегменте премиум доля «китайцев» выросла с 60% в июне 2023 года, до 80% в мае и июне 2024 года. Самыми популярными марками в массовом сегменте в июне стали отечественная Lada (34 199 единиц, рост 43,8%), Haval (15 210 экз., +83,7%) и Chery (13 577 шт., +34,7%). Также в топ-5 вошли Geely (11 088, +60,6%) и Changan (10 071 шт., рост в 2,9 раза). В премиальном сегменте в пятерку лидеров вошли Exeed (3542 шт., +15,6%), на втором месте Tank (2295 шт., рост в 2,2 раза), на третьем – Lixiang (1042 шт., рост в 10,2 раза). Замыкают топ-5 BMW (699 шт., -18%) и Voyah (511 шт., +27,1%). По типу кузова традиционно лидируют универсалы, их доля в июне 2024 года составила 67% – в прошлом году был аналогичный показатель.

В мае на долю универсалов пришлось 65% рынка легковых автомобилей. Доля седанов в июне текущего года составила 20% (в мае – 22%, в июне 2023 года – 18%). Хэтчбеки по популярности оказались на третьем месте, в мае и июне 2024 года их доля составила 10%, (в 2023 году – 11%).

Отмечается, что на рынке России преобладают машины с бензиновыми двигателями – их доля в июне превысила 95% (год назад 93%). Доля дизельных и электрических версий по сравнению с прошлым годом уменьшилась. В частности, на дизель пришлось 3,5% рынка, в июне 2024 года на рынке было зафиксировано всего 1% таких машин. Доля электромобилей снизилась с 1,3% (в июне 2023 года) до 0,9% (в июне текущего года).