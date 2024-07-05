Автомобилистам рассказали, что делать, если в дороге застала гроза

Россиянам дали советы, как вести себя во время грозы за рулём. Сильный дождь, гроза со шквалистым ветром — крайне неблагоприятные условия для автомобильных поездок. Если стихия настигла в дороге, то самый разумный вариант — остановиться и переждать непогоду, но только не под большими деревьями. О том, как вести себя автомобилистам, если за рулём застала гроза, рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

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Парковаться под высокими и даже средней высоты деревьями во время грозы нельзя.

«Известно огромное количество случаев, когда удар молнии приходится в дерево и убивает находящихся под ним людей, в том числе может убить тех, кто находится в автомобиле», — предупредил эксперт.



Лучше оставить автомобиль в районах жилой застройки, где вокруг есть здания выше деревьев. Кроме того, что молния может попасть в дерево, от сильных порывов ветра оно может упасть на автомобиль.

В городе, среди высокой застройки риск удара молнии в находящееся рядом дерево практически равен нулю. Между тем, сохраняется опасность падения от сильного ветра деревьев, а также рекламных щитов, напомнил Кадаков.

Если гроза настигла автомобиль, который движется в полях, где вокруг нет высоких построек, то лучше продолжить путь и постараться выехать из грозовой зоны.

Если в дороге застал град, но стоит поискать укрытие, например, под эстакадами, на заправках под навесами. Крупный град может повредить ЛКП и даже разбить стёкла.

Накануне водителям дали советы о том, как ездить во время ливней: стоит быть предельно внимательными на дороге, а также избегать резких манёвров.