У российских дилеров в продаже замечен Jeep Grand Cherokee пятого поколения

Дилеры привезли в Россию новый внедорожник Jeep Grand Cherokee за 8 млн рублей.

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Официально Jeep Grand Cherokee пятого поколения в РФ не привозили (машина вышла в конце 2021 года), но автомобиль поступил в страну по параллельным каналам. Дилеры привезли в Россию новые Jeep Grand Cherokee WL. Автомобиль доступен в нескольких комплектациях и с разными моторами.

Самый дешевый вариант: в версии Limited с 2,0-литровым двигателем мощностью 272 л.с. Он стоит 8 млн рублей. Более старшие комплектации называются Altitude и Overland. Стоят они 8,5 и 9,6 млн рублей. Под капотом этих авто 3,6-литровый двигатель мощностью 297 л.с.