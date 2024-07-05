Врач рассказал, к каким болезням может привести кондиционер в машине

Врач рассказал, к каким болезням может привести работа кондиционера в машине
В жару многие автомобилисты ездят с кондиционером. Поток холодного воздуха может спровоцировать развитие в организме различных инфекций. Как уточнил "Газете.ru" врач-отоларинголог Иван Лесков, сам кондиционер не является причиной болезни. Но резкое охлаждение тела после уличной жары может активизировать уже имеющиеся заболевания.
Например, часто водители жалуются на воспаление тройничного нерва. Эта болезнь - последствие проблем с зубами. Если с ними все в порядке, никаких последствий не будет. Также те, кто страдают хроническим гайморитом или тонзиллитом, при включенном кондиционере могут заболеть ангиной. Чтобы такого не случилось, нужно лечить хронические заболевания заранее, осенью и весной.
Также не стоит садиться сразу под автомобильный кондиционер после купания. Лор рекомендует сначала вытряхнуть воду из ушей, а затем просушить голову.