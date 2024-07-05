Врач рассказал, к каким болезням может привести кондиционер в машине

В жару многие автомобилисты ездят с кондиционером. Поток холодного воздуха может спровоцировать развитие в организме различных инфекций. Как уточнил "Газете.ru" врач-отоларинголог Иван Лесков, сам кондиционер не является причиной болезни. Но резкое охлаждение тела после уличной жары может активизировать уже имеющиеся заболевания.

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Например, часто водители жалуются на воспаление тройничного нерва. Эта болезнь - последствие проблем с зубами. Если с ними все в порядке, никаких последствий не будет. Также те, кто страдают хроническим гайморитом или тонзиллитом, при включенном кондиционере могут заболеть ангиной. Чтобы такого не случилось, нужно лечить хронические заболевания заранее, осенью и весной.

Также не стоит садиться сразу под автомобильный кондиционер после купания. Лор рекомендует сначала вытряхнуть воду из ушей, а затем просушить голову.