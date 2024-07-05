Названы слабые места китайских автомобилей. Спрос на машины из Поднебесной на российском рынке продолжает расти. Однако чем больше такой техники продаётся, тем чаще владельцы сталкиваются с различными проблемами. Эксперты сервиса «Автокод» провели анализ представленных в нашей стране транспортных средств из Китая, и назвали наиболее слабые и уязвимые их места.

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Отмечается, что в случае в новой техникой чаще всего проблемы после последних двух зим возникают в электронике и роботизированной трансмиссии китайских автомобилей.

«Причины достаточно понятны — данные машины не изготавливались под суровый российский климат, перепады которого наиболее резки, и под неидеальные российские дороги», — отметил автоподборщик Игорь Шагапов.



При этом он подчеркнул, что в ряде случаев даже незначительная поломка может обернуться серьёзными проблемами, так как для некоторых моделей нужных запчастей попросту нет в наличии.

Если говорить о машинах в возрасте от 5 до 7 лет, то из-за обильных осадков и перепадов температур проблемы могут появиться с лакокрасочным покрытием.

По мнению аналитиков, отказываться от покупки китайских автомобилей россиянам не стоит, так как традиционно новые машины должны пройти обкатку, которая выявит уязвимые места. На основе этой информации производители вносят доработки в конструкцию.