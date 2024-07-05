В России появится новая марка Neta: что о ней известно

В Россию официально привезут электрокары китайской Neta. Принадлежащая Hozon Auto марка, выпускающая электрокары и гибриды, может появиться на рынке РФ уже в ближайшее время, пишут «Известия» со ссылкой на ее представителей. А источники «Китайских автомобилей» говорят, что в Hozon уже выбирают местного дистрибьютора и приступили к сертификации — правда, какой именно модели, пока неизвестно. В списке самых вероятных кандидатов — кроссоверы, которых в линейке Neta сейчас три.

© Motor.ru

Марка Neta была запущена в 2018 году молодой компанией-производителем машин на новых источниках энергии (NEV) Hozon Auto, созданной четырьмя годами ранее. На сегодняшний день в ее линейку входят пять моделей — Aya, X, S, GT и L. За первое полугодие нынешнего года Neta продала почти 54 тысячи автомобилей.

Neta уже возят в Россию, но пока серым путем. Что касается официальных поставок, то первыми до российского рынка могут добраться кроссоверы — это электрические Aya и X, а также L, у которого также есть гибридное исполнение.

Впрочем, Aya — вариант сомнительный: у нее небольшой электромотор и маленький запас хода, а цена из-за транспортировки будет слишком высокой, что негативно скажется на спросе.

© Neta

© Neta

© Neta

© Neta

© Neta

© Neta

Более вероятно появление Neta X. Это 4,6-метровый электрокроссовер с 2,8-метровой колесной базой и пятиместным салоном, в котором установлен крупный 15,6-дюймовый центральный дисплей. В движение его приводит электромотор мощностью 163 лошадиные силы на передней оси, а батарей две — на 52 либо 62 киловатт-часа. Запас хода лежит в диапазоне от 401 до 501 километра по китайскому циклу CLTC. На родине X стоит 99,8-151,8 тысячи юаней, что равно 1,2-1,85 миллиона рублей.

Второй кроссовер, которому прочат дебют в России, — флагманский Neta L, по размеру схожий с Geely Monjaro. В длину он достигает 4,77 метра при колесной базе 2,81 метра, а в салоне топовой версии — сразу два 15,6-дюймовых дисплея, холодильник и аудиосистема с 16 динамиками.

Бензин-электрическая версия оснащается 231-сильным электромотором на задней оси и опциональными батареями на 30 и 40 киловатт-часов, а также 1,5-литровым ДВС, не связанным с колесами. Общий запас хода такой версии — 1300 километров. Электрокар L предлагают с тем же электродвигателем и аккумулятором на 68 киловатт-часов, обеспечивающим до 510 километров хода. Цена модели — от 129,9-178,9 тысячи юаней или 1,55-2,15 миллиона рублей.