В России замечен в продаже обновленный Audi Q8

В России начались продажи рестайлингового Audi Q8 по цене от 14,7 млн рублей.

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Дилеры привезли в РФ новое поколение купе-кроссовера Audi Q8 по цене от 14 690 000 руб., следует из объявлений, опубликованных на популярных сайтах. Максимальная цена обновленного Audi Q8 равна 19 250 000 руб.

Все рестайлинговые Audi Q8 в России продаются с единственной силовой установкой. Это дизельный мотор объемом 3,0 литра и мощностью 286 л.с. Стоимость машины зависит от количества дополнительных опций. Уточняется, что у Audi Q8 за 14 690 000 руб. дополнительных опций 53, в то время как у самой дорогой модификации их 66.

Q8 получил рестайлинг летом прошлого года. Автомобиль практически не изменился внешне. Основным изменением как во внешности, так и в составе комплектаций стали опциональные фары HD Matrix с лазерным дальним светом. Он может включаться автоматически, когда машина разгоняется до 70 км/ч. Габариты Audi Q8 4,99*2*1,71 м при колесной базе почти 3 м.