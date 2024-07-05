На продажу выставлен милицейский мотоцикл BMW из кортежа Лукашенко

В Белоруссии продают милицейский мотоцикл BMW из кортежа Лукашенко. На площадке «Белспецконтракт» предлагается BMW K75RT 1993 года выпуска. Туристический байк имеет износ 90%, а его пробег составляет 42 220 километров. У выставленного экземпляра сохранились синие мигалки, но опознавательные надписи, что это бывшая патрульная техника, сняты.

© Quto.ru

Этот BMW K75RT некогда принадлежал спецподразделению ДПС «Стрела» МВД Беларусии. Такие мотоциклы, среди прочего, использовались для сопровождения государственных кортежей. Но по мере старения технику раздавали региональным отделам.

В своём нынешнем состоянии туристический байк предлагается за 5 500 рублей — это всего 151 000 российских. В случае, если джелающих приобрести потрёпанного «немца» не найдётся вообще, «Белспецконтракт» будет вынужден снизить цену.

Между тем, россияне резко начали интересоваться мотоциклами. Спрос на водительские права, а также саму технику вырос многократно.