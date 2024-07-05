На продажу выставлен милицейский мотоцикл BMW из кортежа Лукашенко
В Белоруссии продают милицейский мотоцикл BMW из кортежа Лукашенко. На площадке «Белспецконтракт» предлагается BMW K75RT 1993 года выпуска. Туристический байк имеет износ 90%, а его пробег составляет 42 220 километров. У выставленного экземпляра сохранились синие мигалки, но опознавательные надписи, что это бывшая патрульная техника, сняты.
Этот BMW K75RT некогда принадлежал спецподразделению ДПС «Стрела» МВД Беларусии. Такие мотоциклы, среди прочего, использовались для сопровождения государственных кортежей. Но по мере старения технику раздавали региональным отделам.
В своём нынешнем состоянии туристический байк предлагается за 5 500 рублей — это всего 151 000 российских. В случае, если джелающих приобрести потрёпанного «немца» не найдётся вообще, «Белспецконтракт» будет вынужден снизить цену.
Между тем, россияне резко начали интересоваться мотоциклами. Спрос на водительские права, а также саму технику вырос многократно.