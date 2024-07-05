Какие вещи запрещено оставлять в салоне автомобиля в жару

В некоторых регионах России столбики термометров бьют рекорды. "Российская газета" составила список вещей и предметов, которые не стоит оставлять в салоне автомобиля в жаркую погоду. В лучше случае, их придётся выкинуть, в худшем - может случиться ДТП или возгорание.

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По заверениям экспертов, при температуре окружающей среды +16 градусов температура в салоне может легко перешагнуть 30-градусный рубеж, а если за окном +30 градусов, то салон буквально через полчаса после парковки превратится в парную.

Крайне чувствительны к жаре медикаменты, косметика и продукты питания, которые в результате нарушения температурного режима хранения приходят в негодность. К слову, бутылку с вином также лучше не оставлять нагреваться, так как оно будет безнадёжно испорчено.

Также опасно оставлять воду в пластиковых или стеклянных бутылках. Пластик при нагревании, несмотря на то, что он пищевой, может выделять вредные для здоровья вещества. Другая проблема: вода, особенно в стекле, может сработать как линза, что приведёт к возгоранию.

Всё, что находится в "упаковке" под давлением, также не следует оставлять в салоне в летнюю пору. Это зажигалки, баллончики с перцовым спреем или спреем от комаров, а также баллоны со строительной пеной и всевозможными очистителями. При достижении критического давления вследствие расширения газовой среды внутри корпуса перечисленных вещей, произойдёт взрыв с вполне прогнозируемыми последствиями.

Не стоит рисковать и оставлять небольшие металлические канистры, например, с маслом, которые, как правило, покупаются на долив. Их объём небольшой и, соответственно, содержимое быстро "закипит" и попросится наружу.

Из-за высокой температуры в салоне могут деформироваться пластиковые предметы: оправы очков, банковские карты, корпусы гаджетов наподобие регистратора. Телефон, конечно, "расплавить" сложнее, но его слабое место, которое также пострадает от жары - аккумуляторная батарея, и без того один из самых "жарких" компонентов.

Это очевидно, но лишним не будет напомнить: не стоит оставлять в жару в салоне домашних питомцев, даже если вы отлучаетесь буквально на пять минут.