Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке полиса ОСАГО

Эксперт указал на сложности при реализации идеи со штрафами за отсутствие ОСАГО.

В России пока еще не все дороги оборудованы камерами фото- и видеофиксации, к тому же, главной сложностью в части реализации инициативы со штрафами за отсутствие ОСАГО является объединение баз страховых компаний и Госавтоинспекции. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Он назвал идею «здравой», и напомнил, что камеры хотят научить оценивать, есть ли у человека действующий полис ОСАГО или нет.

«Научить камеры видеонаблюдения определять есть ли у человека полис ОСАГО несложно. Если искусственный интеллект уже научили определять отсутствие ремня безопасности, то определить наличие полиса не составит труда», – констатирует эксперт.



По мнению Сажина, сложности могут возникнуть на этапе реализации инициативы, дело в том, что страховые компании и Госавтоинспекция работают по своим базам данных, теперь их нужно будет как-то объединить в одну, уточняет Сажин.

«Базу Российского Союза Автостраховщиков с полисами и базу ГИБДД с перечнем зарегистрированных автомобилей просто нужно «поженить» между собой и все начнет работать», – подчеркивает эксперт.



Рассуждая о том, что нельзя будет штрафовать водителя за отсутствие полиса больше одного раза в день, Сажин предположил, что в итоге сумма накопившихся штрафов может достичь 15-20 тыс рублей. Это станет стимулом для автовладельцев приобрести полис гражданской ответственности. При этом он рассказал, что на полисах можно сэкономить.

«Оформлять их на человека, который имеет большой бонус. Я, например, плачу 55% от стоимости, потому что у меня максимальная ставка уже идет. На камерах эта машина числиться не будет, но человек, который ей управляет несет гражданскую ответственность и будет застрахован», – объяснил автоэксперт.



Еще одним весомым препятствием в реализации этой меры является тот факт, что не все регионы РФ оборудованы камерами, поэтому водители смогут ездить без полиса безнаказанно, подытожил Сажин. Источник: osnmedia.ru