В Подмосковье водители не пристегнулись 328 тысяч раз

Водители в Подмосковье не пристегнулись 328 тысяч раз. За первую половину 2024 года дорожные камеры в Московской области зафиксировали несколько сотен тысяч автомобилистов, не использующих ремни безопасности. При этом в региональном министерстве транспорта отметили, что резкий рост числа нарушений замечен во II квартале.

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«Во II квартале число случаев с непристёгнутыми ремнями увеличилось в 3,5 раза. Если в январе-марте зафиксировано больше 70 тысяч случаев, в апреле-июне – почти 257 тысяч. Чаще всего не пристёгивались в июне – более 97 тысяч раз», — говорится в сообщении Минтранса Подмосковья.



Чаще всего водители и пассажиры игнорируют ремни безопасности, так как считают, что в коротких поездках они не обязательны, при этом ремень мнёт и пачкает одежду, он неудобен, к тому же есть подушки безопасности, а от ремней толку нет.

В ведомстве отмечают, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремней снижает вероятность летального исхода в ДТП для сидящих на передних креслах людей на 45-50%, на задних — на 25%.

Сегодня на дорогах области установлено около 2 тысяч комплексов фиксации нарушений ПДД, из них 600 устройств оборудованы искусственным интеллектом, способным распознавать использование ремней безопасности.

«В комплексах фотовидеофиксации Московской области нейросеть обучена “видеть” ту зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя – если ремень пристёгнут, то нейросеть это “увидит” совершенно точно. После нейросети это еще раз проверяют сотрудники ЦАФАП», — подчеркнули в министерстве.



Штраф за это нарушение составляет 1 000 рублей.