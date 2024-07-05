У автозавода «Урал» появился огромный музей с грузовиками

В Миассе открыли музейно-выставочный центр автозавода «Урал». Прежде экспозиция заводского музея занимала всего лишь один из залов Дворца культуры автозавода. По большей части, она содержала предметы военного и послевоенного времени, среди которых — образцы первой продукции (коробка скоростей и бензиновый мотор).

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Общая площадь нового комплекса составляет почти 1500 квадратных метров. В залах сочетаются и историческое наследие, в том числе представленное зоной настоящего заводского конвейера военного периода, и актуальная деятельность завода.

В музее также представлены легендарные уральские грузовики прошлого века, так что экспозиция позволяет легко проследить основные этапы развития отечественного машиностроения. К слову, большая часть машин доехала до места своим ходом.

Ценнейшим экспонатом является пожарный автомобиль АМО-Ф15, выпущенный сто лет назад: до нашего времени дошла всего пара таких. В Миассе автомобиль, в реставрации которого участвавали специалисты «Урала», пробудет до 1 апреля 2025 года.

Между тем, в Москве закрылся музей ЗИЛ: последним днём выставки стало 12 мая. Продолжение работы оказалось невозможным из-за многократного повышения арендной платы за помещение.