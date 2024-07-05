Исследование доказало актуальность проблемы отвлеченного вождения

Названа главная проблема водителей после ДТП. После столкновения до 68% важной информации водители, как правило, не могут вспомнить. Это доказал эксперимент, проведенный компанией Nextbase, на группе из 66 добровольцев. В неё вошли мужчины и женщины в возрасте от 21 до 42 лет с разным стажем вождения.

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Неправильная информация чревата ошибочным определением виновного, что повлечет для этого человека серьёзные последствия — от ложных обвинений до юридических проблем. Исследование подчёркивает актуальность проблемы отвлеченного вождения. Невозможность воспроизвести все детали происшествия после ДТП является распространенным явлением.

Участникам исследования были показаны записи пяти уникальных аварий, после чего всем задавались вопросы, которые обычно задают сотрудники правоохранительных органов и страховых компаний. Видео и опрос шли последовательно, когда показывался один эпизод, а за ним были заданы вопросы. По окончании показывалось следующее видео.

Было установлено, что ни один водитель не вспомнил все важные детали с места происшествия. Определить ответственный за ДТП автомобиль не смогли определить 44% участников. Мужчины чуть лучше, чем женщины, запоминать детали — 34% процента против 30% информации.

Полный номер конкретного автомобиля, показанного в рамках теста, вспомнили только два человека. Около половины водителей ошибочно обвиняли другого участника дорожного происшествия. Кроме того, 67% добровольцев не смогли правильно определить цвет автомобиля, двигавшегося впереди.

Эксперты объясняют такую особенность памяти стрессом от пережитого столкновения или любой другой аварийной ситуацией. Для жертв типично переживание «туннельного зрения», что сводит к нулю точность свидетельских показаний о происшествии. Как правило, запоминаются незначительные детали, а главные полностью забываются.

Кроме распространенного «туннельного зрения», есть и медицинские причины, из-за которых страдает память, особенно, на фоне травм. Среди них антероградная амнезия, при которой теряется способность формировать воспоминания в течение периода после травмы головы. Ретроградная амнезия характеризуется потеря воспоминаний, сформированных до травмы. Посттравматическая амнезия вызывает состояние путаницы или потери памяти о деталях непосредственно после стрессовой ситуации.