Стало известно, за сколько на самом деле дилеры продают новые Lada Largus

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулём", посетил столичного дилера Lada в поисках Lada Largus.

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"В торговом зале "Ларгусов" нет, но машины продают уже недели две. Живые "Ларгусы" нашлись на заднем дворе - в разных комплектациях", - пишет он в своём канале.



Рекомендованная розничная цена пятиместного универсала Lada Largus составляет 1 660 000 рублей, фургона - на десять тысяч дороже. Но машин с таким ценником не оказалось. Универсал был представлен в комплектации уровнем повыше - Classic Plus. Стоимость, согласно сайту производителя, стартует от 1 705 000 рублей.

Ценник дилера - 1 955 000 рублей за машину с 90-сильным двигателем, автомобиль со 106-сильным мотором продают за 1 970 000 рублей вместо заводской цены 1 735 000 рублей.

"Спрашиваю: почему такая разница? Ответ: а там дополнительное оснащение есть", - написал главред "За рулём".



Старт продаж пятиместных универсалов Lada Largus и фургонов был объявлен 20 июня 2024 года. Выпуск семиместного исполнения, а также Largus Cross запланирован на грядущую осень.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada Largus включён Минпромторгом в перечень рекомендуемых автомобилей для использования госслужащими.