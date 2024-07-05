Когда начнутся продажи полноприводного "Соболя NN"

В ближайшее время в России начнутся продажи полноприводного "Соболя NN".

Серийное производство машин 4х4 стартовало на ГАЗе этой весной. Как уточняет портал Quto, на автозаводе хотят накопить достаточный запас таких автомобилей, после чего дилерам передадут сразу по несколько машин. Сразу после этого "Соболя NN" станут доступны для покупки.

"Соболь NN" получил независимую пружинную переднюю подвеску, совершенно новую раздаточную коробку с прямой передачей момента на задний мост. Серия NN лишена недостатка, который есть у "Соболя Бизнес". У последнего раздаточная коробка имеет четырёхвальную схему и постоянное зацепление шестерён.

Первые серийные экземпляры "Соболя NN" со 150-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механикой переданы заводской спортивной команде "ГАЗ Рейд Спорт". 5 июля она вышла на старт марафона "Шёлковый путь".

Ранее "РГ" писала, что ГАЗ впервые представил серийные модификации "Соболь NN 4х4" и "Валдай 12".