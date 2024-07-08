6 примеров, как электромобили задают новый тренд во внешности транспорта

Как электромобили меняют моду на дизайн в автопроме. Автомобильная промышленность сейчас переживает эру электрификации. Машины на новом источнике энергии задают моду на дизайн во всей индустрии.

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За последнее десятилетие почти все производители резко изменили внешность своих моделей в сторону более футуризма и аэродинамики. Смена трендов в области дизайна автомобилей — обычное явление, но именно электромобили оказали особо значимое влияние.

Аэродинамика

Производители заставляют своих инженеров сглаживать линии экстерьера любыми способами. В ход идут особые накладки на колёсные диски, ровное днище, вытягивание С-образной стойки и многое другое, чтобы создать более плавный поток воздуха вокруг кузова. Это позволяет электромобилю потреблять меньше энергии и больше проезжать на одном заряде.

Производители также вкладывают огромные суммы в соответствующие испытания. Затем те же приёмы применяются и для машин с ДВС, чтобы снизить расход топлива.

Самыми аэродинамичными моделями сейчас являются Lucid Air с показателем 0,197 Cd и Mercedes-Benz EQS с показателем 0,20 Cd.

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Громоздкие размеры

Электромобили намного больше и тяжелее аналогов с ДВС. Электрические приводы более эффективны, но за это приходится платить большей снаряжённой массой, что сказывается на общем языке дизайна автомобиля. К счастью, здесь есть с чем поиграть, поскольку электрическая архитектура обычно использует дизайн, в котором все основные компоненты расположены ближе к земле. Это даёт дизайнерам больше свободы для создания выразительных визуальных образов, но аэродинамика всё равно должна быть на первом месте, отчасти потому, что она должна компенсировать более тяжёлые показатели снаряжённой массы.

Революция электромобилей привела к шокирующе большим размерам автомобилей. Среднеразмерные электрические кроссоверы теперь весят больше, чем полноразмерные внедорожники прошлых поколений. Несмотря на это, большинство покупателей отдают предпочтение более крупным моделям, поскольку безопасность и практичность — главные критерии. Так, электрический GMC Hummer SUV весит почти 4,3 тонны, а Tesla Cybertruck Cyberbeast — 3 104 тонны.

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Возвращение лифтбеков

Электромобили позволили ранее не очень популярному стилю кузова стать одним из самых распространённых. Лифтбеки были популярными в 70-х гг., но их слава длилась недолго из-за сомнительной привлекательности. Однако профиль лифтбэка и фастбэка обладает гораздо лучшими аэродинамическими характеристиками, поэтому многие бренды возрождают этот стиль кузова: Porsche Taycan, Tesla Model S, Hyundai Ioniq 6 и т. д. Это гораздо более практичные формы, поскольку они максимально увеличивают пространство салона и багажника, что делает их ещё более удобными для дальних поездок с семьёй. Учитывая, что большинство брендов предпочитают применять единый язык дизайна во всём своём модельном ряду, эта тенденция поглощает и рынок автомобилей с ДВС.

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Футуристические дизайны колёсных дисков

Рост популярности EV привёл к появлению впечатляющих и непонятных дизайнов колёс. Дизайнеры и инженеры стараются сэкономить на ненужной воздушной тяге, но это не так уж и просто, если пытаться сохранить привлекательный дизайн дисков. Одни бренды стараются вписать эти футуристические черты в обычные многоспицевые диски, а другие полностью переходят к аэродинамическим дискам.

Результатом стали значительно более дорогие варианты колёс, в которых используются более современные материалы и конструкции. Бренды идут по этому пути, чтобы использовать более лёгкие материалы, более эффективные и передовые методы производства.

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Более практичные дизайны интерьеров

Отсутствие двигателя и традиционных компонентов трансмиссии позволяет инженерам и дизайнерам максимально увеличить внутреннее пространство электромобилей. Поэтому новые модели удаётся сделать более просторными и функциональными. Ниши для сумок вместо центрального тоннеля, где раньше располагались детали коробки передач, больше места в багажнике и даже появление багажного отсека под капотом.

Кроме того, EV способны максимально раздвинуть передний и задний свесы, оставляя больше места для более плоского блока батарей и более низкой посадки, что, в свою очередь, улучшает центр тяжести автомобиля.

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Отказ от физических элементов управления

С удобством этого тренда можно поспорить, но факт остаётся фактом: производители отказываются от кнопок, делая ставку на огромные сенсорные дисплеи в большом количестве. На это есть несколько причин.

Электромобили включают в себя больше программного обеспечения и цифровых функций. Они оснащаются гораздо более яркими и красочными устройствами, которые вписывают в общий дизайн интерьера. На многих электромобилях экраны установлены даже на втором и третьем ряду кресел, что ещё 10 лет назад было диковинкой.