С конвейера сошел последний седан Mitsubishi Lancer

Mitsubishi окончательно попрощалась с седаном Lancer. В Тайване завершилось производство «бюджетника» Grand Lancer, который представляет собой модернизированную четырёхдверку образца 2007 года. Продажи седана Mitsubishi оставались стабильными, но выпуск комплектующих для относительно небольшого (и единственного) рынка стал экономически нецелесообразен. Преемника у Lancer не будет; в будущем знаменитое имя могут присвоить электрическому кроссоверу.

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История Mitsubishi Lancer могла завершиться в 2017 году, когда в отставку был отправлен «глобальный» седан. Однако в Тайване модель не только осталась, но и пережила целую серию обновлений. В итоге салон обрёл портретно-ориентированный тачскрин, появились ранее невиданные опции, а экстерьер серьёзно переделали — поменялись все наружные панели!

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Выбирать технику не приходилось: «бюджетник» долго выпускался с атмосферным 1,8-литровым двигателем (138 сил, 175 Нм) и вариатором. Функционал Grand Lancer не выдавал модель 17-летней давности: добавили и ассистенты активной безопасности, и цифровую панель приборов, и двухзонный климат-контроль.

Недавно Mitsubishi попыталась запатентовать права на сочетание Lancer Sportback, что косвенно намекает: под старым именем может появиться новая модель. Вероятно, «Лансером» назовут электромобиль, по слухам, это может быть или кроссовер, или хэтчбек — аналог Nissan Leaf.