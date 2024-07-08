Вспоминаем забытый ответ Land Cruiser от ГАЗа: модель 3106

25 лет назад на стенде ГАЗ на московском автосалоне мы впервые увидели это чудо техники: перспективный внедорожник, названный Атаман 2, также известный под заводским индексом ГАЗ-3106. Полноценного собственного имени он так и не получил, потому что навсегда остался концептом. Но авторы канала ПриветТачка приехали в музей компании ГАЗ, чтобы прикоснуться к этой забытой, но уцелевшей машине. И оказалось, что в Атамане было заложено огромное количество решений, современных даже по сегодняшним меркам.

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Со временем он видоизменился и превратился в модель 3106 второго поколения. В этом виде внедорожник был ближе всего к серийному производству и мог стать серьезной альтернативной УАЗу Патриот: был здесь и полный привод с блокируемым межосевым дифференциалом, и понижающая передача. Да и цена выходила на уровне УАЗа. Но ГАЗ принял осознанное решение не выпускать эту машину. На то было много объективных причин, и в новом видео об этом тоже пойдет речь. Заодно заглянем внутрь Атамана и помечтаем о том, каким в те годы мог быть альтернативный российский автопром.

Кстати, в прошлый раз мы рассказывали о самой маленькой «Волге», о которой тоже все забыли. Смотрите видео про единственный прототип ГАЗ-3115 класса D прямо здесь.

А вот эта Волга, пусть и в мелкую серию, но пошла. Это редкий ГАЗ, бросивший вызов Мерседесам под индексом 3111 — последняя рабочая попытка нижегородцев сделать оригинальный престижный седан.