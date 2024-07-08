Эксперт назвал ошибки при замене лобового стекла

Реалии российских дорог и эксплуатации таковы, что лобовое стекло у нас является по факту расходным материалом: то камень прилетит, то шип, безжалостно вырванный из «докатываемого» летом зимнего колеса. Кому-то повезёт отделаться сколом, другому достанется длинная трещина, рассекающая весь обзор надвое. Менять или ремонтировать? Честно говоря, ремонт стекол сегодня – удел редких и дорогих автомобилей, на «массмаркет» проще сразу заменить. Но это простая и, казалось бы, распространённая операция вызывает множество вопросов. И не только у водителей.

© Quto.ru

Сносить до дыр

Когда меняют «лобач»? В России – когда разбился. До тех пор будут ездить, даже если одряхлевшие, давно нуждающиеся в замене дворники уже затёрли триплекс до непрозрачного состояния. Нет трещин – и ладушки. Да даже если и есть? Не на учёт же ставим, можно и потерпеть, не очень-то и мешает.

А если сесть пониже/повыше, облокотиться на подлокотник/дверной проём – так и вообще почти не мешает. Знакомая картина, не правда ли? И в этом традиционном для всех нас методе эксплуатации скрывается перспектива очень больших проблем. И соответствующих затрат.

Дело в том, что клей, на который «сажают» лобовое стекло как на заводах, так и в ремонтных мастерских, тоже имеет срок годности: со временем он разваливается и начинает давать протечки. Клеймить одних только отечественных мастеров не нужно: Volvo, старый бренд и почти премиальный, так приклеивало стекла на XC60 первого поколения, что их потом уже дилерам приходилось переклеивать.

Роботы сэкономили состав, эффективные менеджеры нарисовали презентации и отчитались о сокращении издержек, а водители, купившие себе дорогой и роскошный автомобиль, потом вычёрпывали воду из плафонов освещения. А так же из-под торпедо, где окисленные от потоков влаги клеммы отказывались работать. Проводка тоже «позеленела», а некоторые опции и вовсе «отвалились». Вот такая экономия.

Лобовое стекло нужно менять не только по факту трещины или крупного скола, а ещё и по мере его естественного износа: затирания, высыхания клея. Если ничего уже не видно, а триплекс поднимается над рамкой «одной левой» – ждать камня не надо, лучше сразу отправиться в мастерскую.

© Adobe Fotostock

Экономия на стекле

Далее идёт выбор замены: маркетинговые истории оставим маркетологам, 3/4 водителей смотрят исключительно на цену. И выбирают самый доступный вариант: какая, мол, разница – стекло оно и есть стекло.

И это серьёзнейшая недооценка происходящего: триплексы бывают очень разные, а самые дешёвые варианты, обычно, родом из Поднебесной, неистово «казят». Проще говоря, создают у водителя неправильную, преломлённую картину происходящего впереди. Опасная история: недооценка ситуации на дороге регулярно приводит к ДТП, а стекло всегда дешевле железа.

Выбирая новый «лобач», не грех почитать комментарии, послушать специалистов и отдать предпочтение, может, не самому дорогому (как правило, оригинальному, оно же OEM) варианту, а предложению из среднего ценового диапазона. Оно и ценой не укусит, и обзорность обеспечит, и «казить» не будет. В конце концов, стоимость детали и работы низкой не будет, так что покупка делается однозначно не на один день. Хотя камню с обочины, конечно, виднее.

© Adobe Fotostock

Экономия на мастере

Выбрав деталь на замену, встаёт вопрос под номером два: где менять? И тут вступает в дело извечная наша бережливость, вкратце описанная крылатым выражением: «Чтобы копейку сэкономить – и рубля не жалко». Выборка происходит исключительно по ценовому параметру, который иногда разбавляется географией.

Действительно, а что там такого, что специалист с высококачественным профильным инструментом нужен? Оторвал старое – приклеил новое. Ребёнок справится! Так зарождается гигантских размеров проблема, решать которую потом приходится и механикам, и малярам, и арматурщикам.

Лобовое стекло современного автомобиля приклеено к рамке на специальный стекольный клей, поэтому при замене стекла необходимо сначала удалить старый, а потом нанести новый. Первый этап операции должен быть сделан не только умелыми руками, но и специальным инструментом: в тандеме такой подход должен гарантировать, что тончайший лакокрасочный слой на рамке повреждён не будет.

Если же царапинка от строительного шпателя произойдёт – рамка начнёт гнить. И быстро – придётся оперативно вмешиваться. А это – сложная и дорогая замена детали, покраска и новое лобовое стекло. Стоит оно того?

© Hightech-Autoglass

Рамка лобового стекла

Про рамку вообще-то стоит поговорить отдельно. Хороший мастер, берегущий свою репутацию, не каждому возьмётся лобовое стекло клеить: камни, ветки, посредственная установка и время регулярно приводят к появлению очагов коррозии. А металл там тонкий, чуть что – сразу дыра.

Приклеить-то могут, только вот гарантии не дадут. Обоснованно: стекло на рыхлой, изъеденной ржой площадке держаться не будет, сколько клея туда не заливай. Потребуется ремонт, и чем раньше он произойдет – тем дешевле обойдётся.

© Hightech-Autoglass

В России с мастерами – полный порядок, сарафанное радио и различные интернет-сервисы с отзывами позволят найти нужного умельца оперативно. Далее – восстановительные процедуры, включающие в себя либо замену, либо наращивание: ржу зачищают, герметизируют и лудят, увеличивая пятно контакта между кузовом и лобовым стеклом. После – покраска, и только потом – новое лобовое стекло. Остальные вариации – мертвому припарки.

Неправильная парковка

Счастливый владелец выезжает из цеха с новеньким, ещё не ведавшим нашей пыли, грязи, снегов и дождей триплексом. Красота! Мир заиграл новыми красками. Однако процедура по замене лобового стекла ещё не закончена, о чём сигнализируют два отреза липкой ленты: стекольный клей набирает крепость постепенно, так что кататься рано – нужно дать составу затвердеть.

А для этого крайне важно припарковать автомобиль на ровной площадке и дать ему хотя бы ночь отстояться. При соблюдении этого условия, стекло проживёт намного больше и позже попросится на замену.

Как видите, даже в такой простой, казалось бы, операции, как замена лобового стекла, есть свои хитрости и тонкости, которые нужно не только знать, но и соблюсти. Увы, подробности знают не все, оттого и полученная услуга не всегда вызывает удовлетворение. И лучше бы узнать все особенности процесса заранее. И за чужой счёт.