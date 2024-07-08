Что такое тормозная жидкость и зачем она нужна

Тормоза – ключевой и важнейший узел автомобиля, неисправность которого автоматически отправляет машину на СТО, причём верхом на эвакуаторе. Эта поломка итераций и споров не подразумевает: выезд на дорогу, какой бы сельской она не была, с неисправной тормозной системой категорически запрещён. И правилами дорожного движения, и здравым смыслом. Но перед тем как вырвать с макушки последние локоны, в вопросе следует один раз разобраться. «Чёрт» не так страшен, как его малюют.

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Что такое тормоза

Итак, тормозная система автомобиля – это замкнутый контур, состоящий из соответствующей педали, вакуумного усилителя, ГТЦ (главного тормозного цилиндра), трубок, механизмов на каждом колесе и системы ABS, если повезёт. Что на Ferrari, что на «Жигулях» она устроена примерно одинаково: нажимая на педаль, водитель создаёт в системе давление, которое передаётся на «тормозные машинки», поршень сжимает колодки на диске, автомобиль снижает свою скорость. С барабанными тормозами принцип плюс-минус тот же: колодки под давлением уже не поршня, а тормозного цилиндра, разжимаются, упираются в барабан, скрежет-лязг-остановка. Стояночный тормоз, он же ручник, ко всему этому «товариществу» отношения не имеет, поскольку наделён не только своими личными колодками, но и отдельным механизмом приведения их в действие – тросиком.

Вернёмся к тормозной системе: чтобы она исправно работала и вовремя исполняла возложенную миссию, в системе должна быть жидкость. Тормозная. Именно она наполняет контур, создавая давление на поршень тормозного суппорта в «момент истины». Кстати, разжимается поршень лишь по одной причине: давление на него спадает, никаких специальных механизмов там не предусмотрено. Ключевое преимущество используемой повсеместно системы тормозов – простота, из которой следует и длительный срок службы (читай, впечатляющий ресурс), и ремонтопригодность. Но всё это актуально лишь при одном условии – система своевременно и качественно обслужена.

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Куда приложить руки

Обслуживание тормозной системы – это не только замена колодок и дисков/барабанов, но и поддержание всего механизма в исправном состоянии. Суппорты на своих рабочих плоскостях должны быть чисты, пыльники целы, а направляющие – смазаны. В российских условиях эксплуатации водителю стоит один раз протяжно зевнуть и тормоза закиснут. Иногда кажется, что этот процесс может произойти мгновенно, буквально за одну остановку на светофоре. Осознавая этот факт, на обслуживании суппортов в России не экономят: уж больно дороги диски, чтобы загубить одной не смазанной шпилькой. А вот про тормозную жидкость регулярно забывают: проверят на наличие, дольют до уровня – это максимум. Откуда в отечественных водителях взялось такое пренебрежение к «тормозухе» доподлинно неизвестно, но описанный выше подход способен сгенерировать крайне опасные неприятности на дороге, без которых вполне можно было бы и обойтись. И лучше именно так и поступить.

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Всегда жидкость

Главная задача тормозной жидкости – передавать усилие с педали тормоза на суппорты. И делать это по заранее установленному алгоритму с одинаковым, выставленным ещё на заводе, значением. Если упростить, то тормозная жидкость обязана всегда оставаться не просто жидкостью, а жидкостью с одинаковыми свойствами в любых условиях: в жару, в мороз, в дождь, в снегопад, по пояс в воде, на льду и так далее. Иначе гидравлика начнёт чудить, а в случае с тормозами – это всегда фатально. Что же может произойти?

Во-первых, будучи жидкостью, «тормозуха» имеет свойство вытекать. Это не только снижение её количества в системе, но и появление там воздуха. А воздушная пробка, в свою очередь, запросто наделает дел: педаль просто провалится без всякой реакции на колёса. Во-вторых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть впитывает воду. Со временем в системе может накопиться такое количество H2O, что при работе тормозных механизмов, которые, заметим, могут нагреваться до 800 градусов по Цельсию, «коктейль» просто закипит. Эффект тот же, что и от воздуха в системе: своевременная остановка перестаёт быть возможной. Дальше можно не продолжать. Кстати, наличие воды в тормозной системе так же приводит к появлению коррозии повсеместно, что в свою очередь ускоряет выход из строя других компонентов: тот же поршень в суппорте, а также его цилиндр, покрываются ржавчиной и корректно взаимодействовать перестают. И они такие не одни.

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Тормозную жидкость нужно регулярно менять. Заметив подтёк, проверив соответствующий бачок и убедившись в правоте своих догадок, нужно немедленно локализовать, а после и отремонтировать утечку, параллельно заменив «наполнение» всей тормозной системы. Промышленная логика подсказывает, что «тормозуха» должна обновляться при смене колодок – приходится же прокачивать систему, но многие экономят, сливая «жижу» в тару, а потом возвращая её на законное место.

Лучше так не делать: колодки мы обычно меняем на 30 000 км пробега, и, как показывает практика, к этому моменту она уже порядком набрала воды. Не так уж дорога канистра, чтобы экономить на безопасности. На официальных дилерах и прочих профильных серьезных сервисах обычно есть специальный прибор – тестер тормозной жидкости, который лампочками, а порой и целым LED-экраном, показывает состояние «тормозухи». Можно, конечно, и ему довериться, с умным видом покивав головой над показаниями, но лучше всё же прикинуть пробег и заменить. Целее будете.

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DOT

Все современные тормозные жидкости имеют классификацию по международному стандарту DOT – Department of Transportation или Министерство транспорта США. Следом за аббревиатурой американского Минтранса идёт цифра:

DOT3 – простейшие и самые дешёвые тормозные жидкости, закипающие при относительно невысокой температуре, быстро набирают воду и не дружат с системами ABS. Актуальны лишь для владельцев старых отечественных автомобилей; DOT4 – тот же «третий», но уже с присадками, позволяющими использовать такую «тормозуху» в современных автомобилях. Самый распространённый вид тормозной жидкости, подходит для 90% машин на российских дорогах; DOT5.1 – высшая ступень развития DOT3, обладающая лучшими среди гликолевых присадок показателями температур закипания, вдвое дороже DOT4; DOT5 – новое поколение тормозной жидкости, созданной на базе силиконов. Дорогой, редкий и предназначенный лишь для спорткаров состав, который в обычном магазине никто и не предложит. Актуально для мотоциклистов.