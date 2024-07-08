Перевозчики пожаловались на «антисанкционные» автобусы НефАЗ. Владелец частного пассажирского предприятия «Байлык №3» Руслан Юсупов в беседе с «Бизнес-Online» озвучил проблемы нефтекамских автобусов с комплектующими из Китая. Собеседник издания дал понять: связка газового двигателя с коробкой передач Fast Gear и мостами Hande сулит перевозчикам проблемы — качество сборки оставляет желать лучшего, автобусы ломаются и простаивают.

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Руслан Юсупов заявил, что коллеги из Воронежа, Махачкалы и Ростова-на-Дону уже столкнулись с проблемами «антисанкционных» автобусов НефАЗ. Китайская коробка передач не синхронизируется с двигателем, а толчки при движении настолько мощные, что в салоне падают пассажиры. На надёжности такая настройка тоже сказывается: и раздаточные коробки, и мосты выходят из строя.

Владелец пассажирского предприятия напомнил, что НефАЗы шестилетней давности оснащались немецкими мостами и коробками передач ZF, с которыми нет проблем даже на пробегах полмиллиона километров. Беспокойство Руслана Юсупова объясняется тем, что на осень запланировано обновление парка казанских автобусов, а надёжность новых моделей НефАЗов — открытый вопрос.

Пресс-служба КамАЗа заявила, что автобусы НефАЗ на газомоторном топливе

«много лет успешно эксплуатируются в других городах и не вызывают нареканий при надлежащем обслуживании».



Однако модификации с китайскими компонентами пошли в серию недавно: на сайте автопроизводителя такие автобусы появились только в прошлом году.