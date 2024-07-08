Чем были уникальны госномера на транспорте в России 1900 года

В царской России велосипеды или, как их тогда называли, самокаты, быстро завоевали популярность, особенно в крупных городах. Россияне оценили все преимущества педального транспорта как альтернативы лошадям и конным экипажам: эта техника требовала минимального ухода и при этом подходила как для коротких поездок по городам и пригородам, так и для путешествий. Кроме того, велосипеды стали достаточно модным атрибутом у прогрессивных горожан в то время, когда автомобили были настоящей диковинкой. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru смогла узнать обо всех новинках и главных новостях Санкт-Петербурга из номера еженедельного журнала «Самокат» от 8 июля 1900 года.

© Quto.ru

На первом же развороте рассказывалось о Каролине Коценицкой — первой женщине, установившей рекорд и проехавшей на велосипеде «Гладиатор» 650 вёрст (693,4 км) от Москвы до Санкт-Петербурга за 51 час 20 минут.

«Каролина Юлиановна Коценицкая представляет из себя явление поистине выдающееся и, можно сказать, вовсе небывалое для русского спорта. Пройти в гонке 650 вёрст, хотя бы и в два перегона — предприятие, доступное даже не для каждого опытного гонщика! Это подтвердилось и в последней гонке: из 16 человек окончили состязание девять», — говорится в издании.



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При этом из семи спортсменов, выбывших из гонки, только у двух были серьёзные причины, остальные прямо заявили, что решили сойти с дистанции из-за усталости.

Автор отмечает, что Каролину никто не упрекнул бы, если бы она решила прекратить участие в заезде, однако девушка упорно ехала вперёд. Более того: все контролёры и врачи удивлялись её свежему виду, а небольшие медосмотры показали, что дыхание, сердцебиение и пульс велосипедистки намного ближе к норме, чем у мужчин.

© rusneb.ru

В итоге девушка не только дошла до финиша, но и установила рекорд. За свои успехи она была отмечена памятным жетоном с бриллиантом.

«Каролина Юлиановна урождённая полька. Она родилась в Варшаве всего лишь двадцать пять лет назад! На самокате она ездит пятый год, гоночное искусство практикует почти столько же», — рассказано в статье.

К слову, едва ли не первая дамская гонка была проведена в родном городе спортсменки в 1897 году. Коценицкая с лёгкостью одержала победу, пройдя расстояние за 1 час 1 минуту. После этого девушка начала принимать участие во всех женских заездах, однако соперницы слишком сильно отставали от её уровня. И итоге она решила испытать свои силы наравне с мужчинами, так как они более сильные соперники.

© rusneb.ru

«Эти последние приняли её не особенно дружелюбно и позволили ей стать на одну ленту с ними только при условии «внеконкурсного участия», — пишет автор.



Но даже это не помешало гонщице показывать отличные результаты. Так, в заезде на 100 вёрст (107 км) в Варшаве она финишировала на 14 месте, а в 50-вёрстной гонке (53,3 км) она заняла 7 место. Помимо этого, в журнале раскрывается история появления госномеров. Впрочем, в 1900 году она назывались контрольными знаками.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

В то время они существовали в ряде стран и выдавались как символ уплаты налогов, причём не городских, а федеральных. Но в большей части мира, например, США, Англии и некоторых странах Европы, велосипеды не облагались дополнительными пошлинами, а владельцам не нужно было устанавливать госномера на свою технику.

«Другое дело у нас. Чуть не с самого появления первых неуклюжих самокатов в головах чиновников зародилась мысль обложить самокаты налогом. К счастью, налог до сих не вошёл в жизнь, но, как мы слышали, всё же предполагается ввести налог в пользу городов», — указано в еженедельнике.





© rusneb.ru

Тем не менее, российским властям понравилась идея установки на педальный транспорт регистрационных знаков. Выдавали их в полицейских отделениях и только после подтверждения умения ездить. Таким образом, Россия первой в мире ввела особый порядок выдачи госномеров, которые служили аналогом водительского удостоверения.

Полностью ознакомиться с журналом «Самокат» от 8 июля 1900 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

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