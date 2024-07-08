Все о марке Jetta в России

На отечественный авторынок выходит сильный игрок: китайский государственный концерн FAW объявил о начале официальных продаж Jetta. Гарантия два года или 100 тысяч километров, проверенные шасси и агрегаты, заявленный «немецкий контроль качества», сразу три модели популярных сегментов: седан класса B и два компактных кроссовера. Анализируем комплектации и цены Jetta и оцениваем её шансы потеснить «китайцев» и... Lada Vesta!

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Официально концерн Volkswagen и не думает возвращаться в Россию: даже отзывные кампании в нашей стране будут проводить силами AGR. Однако без немецких «бюджетников» россияне не останутся: неожиданно из тени вышел бренд Jetta!

Речь идёт о молодой марке: в этом году «Джетте» исполнилось пять лет. Изначально Jetta задумывалась, как бюджетная альтернатива «Шкодам» и «Фольксвагенам» для китайских потребителей, но абсолютными бестселлерами недорогие седаны и кроссоверы не стали — ежегодные продажи колеблются в районе 150–180 тысяч штук. Ритмичные поставки Jetta в Россию с завода FAW-Volkswagen начались два года назад, но официальный сайт заработал только что!

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

В нашей стране доступны те же три модели, что и в Китае: седан VA3 (длина 4,5 метра), кроссовер VS5 (длина 4,4 метра) и его растянутый аналог VS7 (длина 4,6 метра). По технике всё это близкие аналоги знакомых россиянам VW Polo/Skoda Rapid и VW Taos/Skoda Karoq: в основе те же платформы (PQ25 и MQB соответственно), под капотом немецкие двигатели, но никаких DSG не положено: только классический автомат с гидротрансформатором.

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Спереди Jetta VA3 похож на калужский VW Polo образца 2020 года, что вполне объяснимо, ведь фары и бампер общие! Но полной унификации по кузовным элементам нет, ведь несмотря на почти идентичные габариты форм-фактор разный: из Китая поставляется обычный седан, а в России собирался лифтбек. «Атмосферник» тоже для нас в новинку: под капотом агрегат EA211-DLF рабочим объёмом 1498 кубических сантиметров.

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Мотор дебютировал в Китае в 2016 году, и нареканий к надёжности нет, хотя в Поднебесной допустим бензин АИ-92. Конструкция простая: работа по циклу Отто, распределенный впрыск, два фазовращателя. Головка блока алюминиевая, но сам блок чугунный. Отдача почти такая же, как на моторе 1.6 MPI — 110 сил и 145 Нм крутящего момента. Не удивительно, что коробки передач общие: и 5-ступенчатая «механика» MQ200, и 6-ступенчатый автомат Aisin знакомы россиянам.

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В России VA3 предложен в трёх вариантах сборки, но комплектаций две: базовая и максимальная. Топ-версия бывает только с автоматом, а для небогатых седанов коробку передач можно выбирать. Такие «Джетты» очень аскетичны: штамповки, задние барабанные тормоза, галогеновые фары и фонари, чёрный однотонный салон, руль с единственной кнопкой клаксона, простая магнитола с четырьмя динамиками.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Из «бесплатных» опций — система стабилизации и АБС, две подушки безопасности, электростеклоподъёмники, кондиционер, индикатор контроля давления в шинах и электрозеркала. Из минусов — отсутствие регулировки руля по вылету, полноразмерной запаски, а также невозможность трансформации: между багажником и салоном стальная перегородка. Jetta VA3 с «механикой» стоит 1 928 000 рублей, доплата за автомат — 85 тысяч рублей.

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Топ-комплектация сейчас стоит 2 022 000 рублей, то есть всего на 9000 рублей больше «базы» с автоматом. Такой седан гораздо лучше оснащён: в нем есть задние дисковые тормоза, легкосплавные 15-дюймовые диски, медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, боковые подушки и шторки безопасности, задние парктроники, электролюк и круиз-контроль. Однако Jetta VA3 в любом случае лишён «тёплых» опций, например, подогрева сидений и стёкол. Адаптация к российским реалиям ещё впереди.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Впрочем, даже в текущем виде богато оснащённый Jetta VA3 может быть альтернативой Lada Vesta NG с вариатором. Разница с топовым тольяттинским седаном — 156 тысяч рублей, при этом «китаец» с немецкой начинкой превосходит отечественный седан по безопасности. Преимущество перед другими «бюджетниками» сегмента В из Поднебесной (Omoda S5, Kaiyi E5, Geely Emgrand) — понятный ресурс и частичная унификация с бестселлерами прошлых лет.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

А вот у Jetta VS5 меньше общего со Skoda Karoq и Volkswagen Taos. Всё дело в том, что для Китая за основу взяли остов кузова другого «близнеца» — Seat Ateca. Светотехника, стёкла и кузовные панели поменялись, хотя «под кожей» знакомая начинка с поправкой на конструкцию задней подвески — она многорычажная вне зависимости от комплектации. Экономить на «пятёрке» не стали: дисковые задние тормоза, легкосплавные 18-дюймовые диски и светодиодная оптика доступны по умолчанию.

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Даже в начальной комплектации за 2 752 000 рублей (с учётом прямой скидки) у кроссовера есть четыре подушки безопасности, передние и задние парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль, бесключевой доступ, медиасистема с 10-дюймовым тачскрином, система контроля усталости водителя и электролюк. Переплатив 200 тысяч рублей за топ-версию, можно получить зеркала с обогревом, подогрев передних сидений, подсветку салона, шторки безопасности и заводской антихром.

аксимально оснащённый Jetta VS5 для России лишён цифровой приборной панелиAutohome.com.cn ... отя в Китае есть и она, и «сенсорный» блок климатаAutohome.com.cn

По габаритам и технике Jetta VS5 почти идентична знакомому россиянам Volkswagen Taos: разница в длине кузова — один миллиметр, под капотом связка турбомотора 1.4 EA211-DLE (150 сил, 250 Нм) и 6-ступенчатого автомата Aisin. Очевидных преимуществ у «старых» машин российской сборки два: японская коробка передач была более современной (8-ступенчатой), а в виде опций предлагали полный привод. Из области нюансов «Джетты» — отсутствие регулировок ремней безопасности по высоте и крючков в багажнике.

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© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Компромиссы по оснащению тоже будут: Jetta по умолчанию выпускается с системой старт-стоп, медиасистема на кроссоверах китайской сборки местная, а не «фольксвагеновская», в багажнике только докатка, а разница в четырёх комплектациях несущественная — подчас меняются только декоративные элементы. Кроссовер VS7 принципиально отличается только увеличенным задним свесом и растянутой на 100 миллиметров колёсной базой, но выделен в отдельную модель.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

За «семёрку» попросят минимум 3 017 000 рублей (с учётом прямой скидки), причём помимо более вместительного салона покупатель получит расширенный набор опций. Штатно есть панорамная крыша, перфорированные кресла и камеры кругового обзора. Однако за климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, подогрев передних кресел и боковые шторки безопасности придётся доплатить 162 тысячи рублей.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Базовая Jetta VS5 стоит сравнимо с российскими бестселлерами Haval и Chery. При этом Jolion будет в топ-комплектации с целой плеядой электронных ассистентов, а Tiggo 7 Pro Max — в «средней» версии. Оба «чистокровных» «китайца» за эти деньги предложат полный привод, «тёплые» опции и адаптацию к российским реалиям.

В представительстве FAW дают осторожный прогноз: план на 2024 год — десять тысяч Jetta, то есть с июля по декабрь планируют продавать по 1300–1400 машин в месяц. Отдельной дилерской сети не будет: покупать «Джетты» можно через официальных партнеров бренда. Несмотря на все нюансы Jetta уже очень конкурентное, ведь под новым брендом к нам вернулся хорошо знакомый автогигант.