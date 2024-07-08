Новейший 50-тонный самосвал КамАЗ оказался с «санкционной» начинкой. Издание «Авторевю» выяснило подробности о технике «Атланта-50» — карьерного самосвала перспективного семейства. Оказалось, что КамАЗ разрабатывал модель со ставкой на импортные узлы: у прототипа американская коробка-автомат Allison и финские мосты Sisu (спереди 20-тонные, сзади — 27-тонные). Теперь компоненты придётся найти у восточных партнёров.

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«Атлант-50» дебютировал весной, но только в статусе прототипа. Для дорог общего пользования такой самосвал не годится, ведь ширина более 3,5 метра, высота — 4,2 метра, а обут грузовик в нестандартные 25-дюймовые колёса. Зато грузоподъёмность трёхосного КамАЗа — 50 тонн, а полная масса аж 74 тонны!

Оказалось, что КамАЗ оснастил карьерный самосвал форсированной 13-литровой «шестёркой» (560 лошадиных сил) в связке с 7-ступенчатым автоматом Allison. Похожая начинка у четырёхосного беспилотника «Атлант-49»: он тоже проектировался с расчётом на импортную трансмиссию и финские мосты. Сроки выхода серийных версий тяжёлых самосвалов не раскрываются.

В интересах КамАЗа ускорить проекты карьерных самосвалов, ведь с 1 июля утильсбор на импортные машины такого класса значительно увеличен. Изначальный план подразумевал, что линейка тяжёлых КамАЗов будет включать в себя самосвалы полной массой до 220 тонн.