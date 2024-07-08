Юрист рассказал, какие штрафы водители не могут оплатить со скидкой 50%

Юрист назвал пять штрафов, на которые не распространяется дисконт. Юрист Илья Русяев напомнил, что не все штрафы возможно оплатить со скидкой в первые 20 дней после вынесения постановления ГИБДД или МАДИ.

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К ним относятся ДТП, совершённые водителем в состоянии алкогольного опьянения, повторное превышение скорости более чем на 40 километров в час и проезд на красный сигнал светофора.

Кроме того, скидка не распространяется на штраф из-за отказа от медицинского освидетельствования на определение состояния опьянения, а также в случае, если в результате ДТП был причинен вред здоровью легкой или средней тяжести.

Для того, чтобы оплачивать выписанные штрафы со скидкой, нужно настроить уведомления о подобных взысканиях в личном кабинете «Госуслуг» и периодически проверять наличие штрафов через сайт ГАИ.

Ранее эксперт разъяснил ситуацию со штрафами из-за отсутствия аптечки в машине. В действующем Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация технических средств, упоминания про аптечку нет, поясняет автоэксперт Сергей Зиновьев. Отсутствует это требование и в ПДД.