В одной из стран новый BMW M5 оказался дешевле «младшей» M3. Пользователи соцсетей обнаружили, что на острове Ирландия суперседан в кузове G90 стоит от 137 055 евро, тогда как менее мощная M3 обойдётся в 151 675 евро. Всё дело в налогах на регистрацию транспортных средств (VRT), которые привязаны к данным о выбросах диоксида углерода. Гибридная «эмка» сертифицирована с очень низким уровнем выбросов, и налог рассчитывается по минимальной ставке.

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Подключаемый гибрид BMW M5 позволяет уменьшить выбросы диоксида углерода до 37 грамм на километр в смешанном цикле WLTP. У BMW M3 без всякой электрификации тот же показатель равен 228 граммам на километр. В Ирландии это имеет решающее значение: для M5 налог VRT составляет семь процентов, а для M3 — 41 процент!

С точки зрения регулятора бензин-электрические версии меньше загрязняют окружающую среду, хотя исследования доказывали, что добиться низких уровней выбросов для PHEV-гибридов можно только в некоторых ездовых режимах. При совпадении всех факторов BMW M5 действительно может быть экономичной, а расход топлива составит 1,7 литра на 100 километров.

Однако едва ли покупатели «эмки» мощностью 727 лошадиных сил станут беспокоиться об экологии. К тому же батарея может разрядиться, а снаряжённая масса суперседана сравнимая с полноразмерным пикапом никуда не денется. Та же BMW M3 на 650 килограммов легче новой M5, но власти Ирландии этот факт во внимание не берут.