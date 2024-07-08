Комитет ГД одобрил рост штрафов за самовольное пользование центральным водоснабжением

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении административной ответственности за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Одобренной поправкой предлагается установить штрафы до 200 тыс. рублей.

Документ внесен в Госдуму в январе Заксобранием Красноярского края. В первом чтении он был принят в апреле.

Изменения предложены в статью 7.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сейчас в ней предусмотрена ответственность за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Так, для граждан штраф составляет до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц - до 3 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составляет до 30 тыс. рублей.

В первом чтении предлагалось распространить эти санкции на случаи самовольного пользования централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Ко второму чтению профильный комитет одобрил поправку об увеличении штрафов. Так, для граждан предлагается установить штраф в размере до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 80 тыс. рублей и для юридических лиц - до 200 тыс. рублей.