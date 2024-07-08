Эксперт дал советы по выбору Subaru Forester с пробегом

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассмотрел варианты Subaru Forester на вторичке за 1,5 млн рублей и рассказал, каким отдать предпочтение.

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За полтора миллиона рублей Forester будет "пожилым" - 12-13 лет, а на одометре вряд ли увидишь цифру менее 150 тысяч км. При любом раскладе автомобиль оснащён системой полного привода, преимущественно с муфтой подключения задней оси. Да, даже в этом случае в качестве коробки выступает вариатор Lineartronic, но, по мнению эксперта, он живуч, однако в ремонте "запредельно дорог".

Можно встретить и версии с МКП, но там свои особенности: "механика" идёт в паре с двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с., который есть масло и часто страдает от перегрева четвёртого цилиндра, поэтому требует повышенного внимания к уровню смазочной и охлаждающей жидкостей.

Другими словами, с надёжностью, включая коррозионную стойкость, у "Форестера" проблем нет, а главный недостаток внедорожного универсала Subaru - стоимость запчастей, которая была высокой даже в досанкционные времена.

Альтернативой Subaru Forester за 1,5 млн рублей может стать подержанный Suzuki Grand Vitara.