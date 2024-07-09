Выезд с прилегающей территории: кому уступать дорогу и кто всегда виноват при ДТП

Прилегающая территория – довольно коварная зона для автомобилистов. Но подвох может поджидать не только при движении по прилегающей территории, но и при выезде с нее. О чем нужно помнить, чтобы избежать проблем и потерь?

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Согласно ПДД, прилегающая территория – это территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное).

Определение из ПДД вполне понятное, хотя и не исчерпывающее: ведь определять, является ли «и тому подобное» прилегающей территорией, в каждом конкретном случае каждый водитель будет самостоятельно. Впрочем, о прилегающих территориях и движении по ним мы поговорим в отдельном материале, а сейчас давайте вернемся к правилам выезда с таких территорий.

Правила дорожного движения четко и многократно регламентируют выезд с прилегающей территории. Во-первых, определение главной дороги в ПДД указывает, что главная дорога – это любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. То есть, при выезде с прилегающей территории водитель по умолчанию должен уступить всем автомобилям, движущимся по дороге. Это дополнительно подтверждает пункт 8.3 ПДД, который указывает, что «при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и пешеходам, движущимся по ней». Ну а еще ПДД уточняют, что выезды с прилегающих территорий не считаются перекрестками – это указано в определении понятия «перекресток».

Что следует из всего вышеперечисленного? Повторим в третий раз: в первую очередь то, что при выезде с прилегающей территории водитель обязан уступить дорогу всем, кто по ней движется. Водитель автомобиля, выезжающего с прилегающей территории, не имеет никаких приоритетов и обязан руководствоваться только пунктами, описанными выше. Если в месте выезда с прилегающей территории нет никаких знаков, то правило помехи справа здесь все равно не работает: водители, едущие по дороге с любой стороны, всегда имеют приоритет. Поэтому при выезде на дорогу нужно быть вдвойне внимательным: отсутствие знаков не должно обманывать, ведь выезд с прилегающей территории не является перекрестком, и дорогу вам никто не уступит.

Из сказанного выше следует простой вывод: в случае ДТП при выезде с прилегающей территории виноват всегда будет тот, кто выезжал на дорогу. Ведь приоритет – у тех, кто движется по дороге, поэтому ДТП в этом случае будет неизбежно связано с непредоставлением преимущества ТС, имеющему преимущественное право проезда.

Одна из самых распространенных ошибок при выезде с прилегающей территории направо – это убедиться в отсутствии приближающихся машин только с левой стороны, в полосе, на которую собирается выезжать водитель. Многие беспечно считают, что смотреть направо не нужно, ведь полоса при выезде направо предназначена для движения в одном направлении, и траекторию движения встречных машин они пересекать не будут.

Здесь и кроется серьезная ошибка. Ведь, как мы уже помним, выезд с прилегающей территории не является перекрестком, поэтому по умолчанию обгон на таком участке дороги не запрещен, если иное не указано разметкой и дорожными знаками. То есть, на полосе, в которую вы собираетесь выезжать, может быть встречный автомобиль, выполняющий обгон. Причем выполнять обгон он будет совершенно законно, без нарушения ПДД.

Что будет при ДТП в таком случае? То же самое, что и во всех остальных: виновным окажется водитель, выезжающий с прилегающей территории. Ведь это нарушение все того же пункта 8.3 ПДД, который обязывает при выезде уступить дорогу всем транспортным средствам. Поэтому нужно помнить, что при выезде с прилегающей территории нужно убедиться в отсутствии приближающихся автомобилей с обеих сторон. Ведь кто-то может начать обгон и после того, как вы уже начали выезжать на дорогу.