Какие авто с пробегом россияне покупают чаще всего

Как рассказали "Российской газете" эксперты автомобильной системы Pango Cars, в июне 2024 года российские автолюбители чаще всего покупали автомобили с пробегом стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей. Их доля составила 33% от всех продаж.

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При этом почти четверть (23%) купленных машин была приобретена в бюджете от 1 млн до 1,5 млн рублей, 17% - до 500 тысяч рублей и 15% - от 1,5 млн до 2 млн рублей. Меньше всего было куплено автомобилей с пробегом более чем 2 млн рублей - 11%.

Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке остаются Kia, Lada и Hyundai. Среди моделей это Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta.

Впервые за 2024 год в России чаще всего покупали седаны, по май включительно предпочтение отдавалось внедорожникам. В июне доля покупаемых седанов составила 36%, внедорожников - 33%. На третьем месте по популярности по-прежнему остается пятидверный хэтчбэк (21%).

"Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ в конце июля может привести к падению дилерского сегмента авто с пробегом, а именно крупных игроков. Уже сейчас многие дилеры приостановили сделки на свободном рынке, где маржинальность гораздо ниже в отличие от формата trade-in. В краткосрочной перспективе предпочтения могут отдаваться покупкам новых автомобилей с хорошими скидками", - отмечает пресс-служба автомобильной системы Pango Cars.



Почти четверть автолюбителей в мае чаще всего приобретали подержанное легковое транспортное средство от 100 тысяч до 150 тысяч км (24%). При этом каждый пятый покупал машину с пробегом от 50 тысяч до 100 тысяч км - 21%, от 150 тысяч до 200 тысяч км (19%). С пробегом до 50 тысяч км - 14%. Наименьшей популярностью пользуются авто с пробегом от 200 тысяч до 250 тысяч км - 12% и более 250 тысяч км - 10%.