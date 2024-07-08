Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов подобрал четыре премиальных кроссовера с пробегом, которые можно купить, уложившись в бюджет 2,5 млн рублей.

1. BMW X3

За эти деньги на рынке предлагается BMW X3 (F25) 2016-2017 годов выпуска. Предложений с дизелем больше, и его главная проблема - износ цепи ГРМ- процесс трудоемкий в силу расположения. У бензиновых двигателей после 150 тысяч км наблюдается износ цепи масляного насоса, с заменой которой лучше не затягивать, так как в будущем пострадает турбина. Раздатка и ZF живут, если менять масло раз в 50-60 тысяч км. Перед покупкой нужно проверить на толчки при вывернутых колесах и рывки при переключениях.

2. Lexus RX 350

Lexus RX 350 будет старше - 11-12 лет, что в который раз доказывает ликвидность автомобилей бренда. Основная масса предложений - с очень надежным V6 2GR-FE мощностью 277 л.с. Цепь служит не менее 300 тысяч км, но после 100 тысяч могут начать шуметь муфты системы изменения фаз Dual VVT-i из-за износа запорного штифта и потечь радиатор. Шестиступенчатый "автомат" Aisin работает без нареканий при своевременном обслуживании, ревизия подвески - на 100-150 тысячах км.

3. Volvo XC60

Volvo XC60 2016-2017 годов, вероятно, будет укомплектован турбодизелем 2,4 литра, слабым местом которого являются натяжные ролики - проблему с ними выдает свист. После 150 тысяч км может начать течь теплообменник АКП (установлен в пакете радиаторов двигателя). У автоматической коробки Aisin могут быть изношены тефлоновые кольца.

"Если в истории машины уже была переборка коробки, смело берите этот автомобиль", - советует эксперт.



4. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport будет одногодкой X3 - 2015-2016 годов выпуска.

"До конца 2015 года на автомобиль ставился старый турбодизель 2.2, и это самый надежный вариант. Лучше искать его", - советует Виноградов.



Слабые места бензинового двигателя - цепь ГРМ и разрушение выпускного коллектора. "Автомат" неплох, но бывают проблемы с выезжающей шайбой-селектором. Также могут "потеть" фонари, сдаться моторчик климат-контроля, быстро изнашиваются тормозные диски.

Эксперт заключает, что каждый из представленных кроссоверов может оставаться надежным, но следует помнить, что премиум требует денежных затрат - цены на ТО и запчасти высокие.