В США взлетели продажи спорткаров Toyota GR86 и Nissan Z. Подведена статистика по итогам первого полугодия, и она по-своему любопытна. Рынок спорткаров в Северной Америке упал почти на 12%, но Nissan Z показал прирост 51%, а Toyota GR86 завершила шестимесячный промежуток с результатом +42%! При этом другие бюджетные родстеры и купе из Страны восходящего солнца в глубоком минусе: Mazda MX-5 потеряла 42% покупателей, Subaru BRZ — 44%.

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Subaru объяснила провал BRZ на волне успеха технически идентичной Toyota GR86 снижением производства: дескать, мощности загружены новым кроссовером Forester. Уже немолодые купе Lexus RC и LC завершили полугодие в плюсе на 12% и 18% соответственно, успешен и абсолютный лидер сегмента Ford Mustang (+8%).

Интересно, что на втором месте по абсолютным продажам остаётся снятый с производства Dodge Challenger, который разошёлся тиражом 21 217 штук. А вот запасы Chevrolet Camaro иссякают: за первое полугодие продано 5306 пони-каров, то есть по сравнению с аналогичным периодом 2023-го обвал более чем трёхкратный. Плохи дела у Nissan GT-R: он ещё продаётся, но тиражи сопоставимы с суперкарами (38 штук за шесть месяцев).

После окончания продаж пони-каров Dodge в тройку лидеров сегмента наверняка войдёт Chevrolet Corvette: за полгода клиентов нашли почти 18 тысяч машин! Впрочем, статистика не полная, так как данные не подала фирма Porsche. Похоже, ей нечем похвастаться: семейство 718 потеряло треть клиентов, а 911 терял до четверти покупателей.