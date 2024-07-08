Эксперты назвали слабые места китайских авто, переживших зимы в России
Эксперты сервиса проверки и подбора автомобилей с пробегом "Автокод" рассказали сайту "Автоновости дня" о самых частых проблемах китайских автомобилей, которых за последние пару лет на российских дорогах стало заметно больше.
Самые проблемные узлы "китайцев", по данным специалистов "Автокода", являются роботизированные коробки передач, которыми оснащается превалирующее большинство машин из Поднебесной, и электроника. Главной причиной эксперт по автоподбору Игорь Шагапов считает плохую адаптацию моделей из КНР к российским условиям. Видимо, речь идёт, прежде всего, о тех авто, которые были поставлены через параллельный импорт.
Также, по словам Шагапова, всё ещё сохраняется напряжённость с доступностью запчастей для китайских авто.
Если говорить о машинах, появившихся пять-семь лет назад, то у них часто встречаются проблемы с ЛКП.
Однако современные "китайцы" значительно качественнее тех, что выпускались даже несколько лет назад:
"И уже сейчас мы можем замечать, что наиболее новые версии китайских авто становятся лучше по многим показателям и в будущем году уже смогут соревноваться на достаточно высоком уровне цена/качество с привычным нам европейским автопромом", - - заявил эксперт.
Тем временем список официально продаваемых китайских автомобилей в России растёт: накануне "РГ" выяснила, что такой статус получил бренд Jetta, рассматривает вопрос о выходе в РФ марка Neta, которую беспокоят озвученные выше вопросы адаптации моделей к нашему климату