Эксперты назвали слабые места китайских авто, переживших зимы в России

Эксперты сервиса проверки и подбора автомобилей с пробегом "Автокод" рассказали сайту "Автоновости дня" о самых частых проблемах китайских автомобилей, которых за последние пару лет на российских дорогах стало заметно больше.

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Самые проблемные узлы "китайцев", по данным специалистов "Автокода", являются роботизированные коробки передач, которыми оснащается превалирующее большинство машин из Поднебесной, и электроника. Главной причиной эксперт по автоподбору Игорь Шагапов считает плохую адаптацию моделей из КНР к российским условиям. Видимо, речь идёт, прежде всего, о тех авто, которые были поставлены через параллельный импорт.

Также, по словам Шагапова, всё ещё сохраняется напряжённость с доступностью запчастей для китайских авто.

Если говорить о машинах, появившихся пять-семь лет назад, то у них часто встречаются проблемы с ЛКП.

Однако современные "китайцы" значительно качественнее тех, что выпускались даже несколько лет назад:

"И уже сейчас мы можем замечать, что наиболее новые версии китайских авто становятся лучше по многим показателям и в будущем году уже смогут соревноваться на достаточно высоком уровне цена/качество с привычным нам европейским автопромом", - - заявил эксперт.



Тем временем список официально продаваемых китайских автомобилей в России растёт: накануне "РГ" выяснила, что такой статус получил бренд Jetta, рассматривает вопрос о выходе в РФ марка Neta, которую беспокоят озвученные выше вопросы адаптации моделей к нашему климату