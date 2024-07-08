Автоэксперт предупредил о фальшивых запчастях с маркетплейсов

При покупке автозапчастей на маркетплейсах следует относиться к выбору деталей с большой осторожностью из-за обилия некачественного и поддельного товара. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

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«В каком-то смысле крупные онлайн-площадки по продаже товаров можно сравнить с базаром. Кто угодно может торговать чем угодно. Какого-то механизма оценки подлинности брендов или качества товара на маркетплейсах не существует. Покупатель действует на свой страх и риск», — рассказал изданию Родионов.



По его словам, в последнее время в России ухудшилась ситуация с поддельными запчастями, а низкосортные детали могут вывести из строя и другие элементы машины. Некачественные тормозные колодки могут снизить ресурс тормозного диска, щетки стеклоочистителя — поцарапать лобовое стекло, а шаровая опора или рулевая тяга — сломаться на первой кочке.При покупке автозапчастей на маркетплейсах следует относиться к выбору деталей с большой осторожностью из-за обилия некачественного и поддельного товара. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

"В каком-то смысле крупные онлайн-площадки по продаже товаров можно сравнить с базаром. Кто угодно может торговать чем угодно. Какого-то механизма оценки подлинности брендов или качества товара на маркетплейсах не существует. Покупатель действует на свой страх и риск", - рассказал изданию Родионов.



По его словам, в последнее время в России ухудшилась ситуация с поддельными запчастями, а низкосортные детали могут вывести из строя и другие элементы машины. Некачественные тормозные колодки могут снизить ресурс тормозного диска, щетки стеклоочистителя - поцарапать лобовое стекло, а шаровая опора или рулевая тяга - сломаться на первой кочке.