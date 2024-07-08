Настоящий зверь: огромный тягач Kenworth 993 с двигателем от морского судна

Практически каждый из крупных производителей грузовых автомобилей имеет инженерное подразделение, занимающееся созданием эксклюзивной техники для выполнения крайне сложных задач.

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Kenworth тоже среди них. Автопроизводитель выпускал и продолжает выпускать уникальные грузовики, предназначенные для особых операций. К таким моделям относится могучий Kenworth 993.

Он сочетает кабину от бескапотного грузовика модели К100 с шасси модели 953.

Стандартный Kenworth 953 был представлен ​​в 1958 году. Он производился по индивидуальным заказам и широко использовался для перевозки больших грузов в пустынных районах, таких как Саудовская Аравия. В основном для нефтяной промышленности.

Грузовиков модели 953 было произведено несколько десятков единиц, а его преемник C500 продолжает выпускаться и по сей день.

Несмотря на универсальность 953-го, европейской транспортной компании требовался грузовик с такими же характеристиками, но с бескапотной кабиной. Так родился Kenworth 993 — мелкосерийная модель, выпущенная в 1982 году всего в двух экземплярах.

В движение он приводился дизельным двигателем Cummins V-12 мощностью 700 лошадиных сил, который обычно использовался на судах или в промышленном оборудовании.

Из-за огромных размеров двигатель разместили за кабиной.

Радиатор, тоже гигантский, был установлен рядом, а пространство под кабиной, где должен был располагаться оригинальный двигатель, стало воздуховодом для радиатора.

Оси и трансмиссия — от Clark, а шины высотой около 1,5 метра взяли у карьерных самосвалов.

Компания, купившая грузовик из Испании, использовала его при строительстве атомной электростанции, куда нужно было перевезти тяжелый реактор. Впоследствии 993-ий использовался для перевозки различных видов специальных грузов, например, горнодобывающего оборудования.

В 2011 году грузовик выставили на продажу в Нидерландах. Тогда об этом заявила компания Van Vliet, а запрашиваемая цена составила 250 тысяч евро.