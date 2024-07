Назван лучший двигатель всех времен. Его создали BMW и Peugeot-Citroen

Эксперты издания CarBuzz проанализировали список наград двигателей, выпускавшихся в разное время. Как оказалось, самым титулованным оказалось семейство моторов BMW Prince, разработанное баварским производителем с концерном PSA Peugeot-Citroen (ныне входит в Stellantis).

Считали в основном по "Оскару" в мире моторов - количеству премий Engine of the Year, которая присуждается маститыми организациями Wards AutoWorld Magazine (или WardsAuto) и International Engine of the Year Awards. Экспертами оцениваются различные параметры - от мощности до уровня производимых шумов при работе.

И премии семейство "Принц" действительно получило небезосновательно. Совместными усилиями французов и немцев был разработан двигатель с небольшим рабочим объёмом (1.4 и 1.6 литра), при этом достаточно мощный (89-120 л.с.), но экономичный. В нём применены системы турбонаддува и непосредственного впрыска, системы изменения фаз газораспределения Vanos и Double Vanos, реализована система охлаждения с электрическим насосом.

Список транспортных средств, которые комплектовались BMW Prince, большой: Peugeot 207 Sport, Mini Cooper, Mini One, Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 508, Citroën C3, C3 Picasso, C4, DS 3 и DS4.

Проверку временем и эксплуатацией пользователями BMW Prince не прошёл: со временем выяснилось, что ненадёжным элементом в конструкции является цепь ГРМ, поршневые кольца и маслосъёмные колпачки, приводившие к повышенному расходу масла. Непосредственный впрыск также добавлял проблем из-за накапливающегося нагара, который со временем выливался в неровную работу двигателя, потерю мощности.

Тем не менее, факт остаётся фактом - BMW Prince является самым титулованным семейством двигателей на сегодняшний день: он имеет восемь наград International Engine of the Year Awards (2007-2014) в категории от 1,4 до 1,8 литра, а также вошёл в десятку лучших моторов Ward в 2011 году.